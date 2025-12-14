Xuất khẩu sang Trung Quốc lao dốc, Mỹ tăng mạnh đưa 'vàng trắng' vào Việt Nam, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 11 đạt hơn 106 nghìn tấn, trị giá hơn 173 triệu USD, giảm cả về lượng lẫn giá trị.

Tính từ đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 1,5 triệu tấn bông các loại, trị giá hơn 2,6 tỷ USD, tăng 13% về lượng nhưng giảm 1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 11 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường nhập khẩu bông lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 47%, đạt 723 nghìn tấn, đạt 1,27 tỷ USD, tăng mạnh gần 130% về lượng và tăng 94% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 10, mức tăng lên tới 141% về lượng và 135% về trị giá.

Nhập khẩu tăng mạnh nhờ giá bình quân giảm 15% so với cùng kỳ. Thị trường này liên tục duy trì vị trí nhà cung cấp bông số 1 cho Việt Nam trong vòng 1 năm qua.

Brazil đứng thứ 2 với 414 nghìn tấn trong 11 tháng đầu năm, tương đương 714 triệu USD, tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch. Nhập khẩu từ thị trường Úc vẫn tiếp tục giảm mạnh cả về lượng lẫn kim ngạch.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới, với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Nước ta cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Sự tăng tốc trong nhập khẩu bông Mỹ của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu bông Mỹ sang Trung Quốc giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025, theo dữ liệu từ Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSEG). Xuất khẩu bông của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm mạnh 90% trong sáu tháng đầu năm 2025, trong khi đó, xuất khẩu sang các nước châu Á khác như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam lại tăng lên, với lượng hàng xuất khẩu gần gấp ba lần.

Hiện tượng này phản ánh sự dịch chuyển trong sản xuất dệt may do thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc gây ra. Ngành may mặc đã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Nam và Đông Nam Á trong nhiều năm qua, do chi phí lao động thấp hơn. Dự kiến, trong năm tài chính 2025/26, xuất khẩu bông của Mỹ có thể đạt khoảng 12 triệu kiện, tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dệt may Việt Nam thời gian qua đang là động lực trực tiếp khiến nhu cầu nhập khẩu bông nguyên liệu gia tăng nhanh chóng. Trong 11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã phục hồi ấn tượng sau giai đoạn suy giảm, với kim ngạch ước đạt gần 40 tỷ USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp dệt sợi, đặc biệt là nhóm sản xuất hàng xuất khẩu sang Mỹ, EU và Nhật Bản, đang đẩy mạnh mở rộng công suất, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ bông thô ngày càng lớn.

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), các nhà máy sợi trong nước đang hoạt động với công suất cao, đặc biệt tại các trung tâm sản xuất như Bình Dương, Đồng Nai, Nam Định và Thái Bình. Việc mở rộng đơn hàng xuất khẩu trong quý III và quý IV/2025, cùng xu hướng dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc và Bangladesh sang Việt Nam, khiến bông nhập khẩu trở thành nguyên liệu chiến lược giúp doanh nghiệp đảm bảo sản xuất liên tục.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng đơn hàng dệt may và nguồn cung bông chất lượng cao đang tạo nên chuỗi giá trị bền vững, khẳng định vai trò trung tâm sản xuất – xuất khẩu của Việt Nam trong ngành dệt may thế giới.