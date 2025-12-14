Tin vui dành cho người dùng iPhone

Trong loạt bản cập nhật phần mềm mới nhất của Apple, iOS 26.2 là phiên bản nhận được nhiều sự quan tâm. Theo công bố từ Apple, bản cập nhật này tập trung cải thiện trải nghiệm trên Apple Music, Podcasts và Games, đồng thời bổ sung các tính năng mới, sửa lỗi và vá bảo mật cho iPhone.

Apple cho biết quy trình cập nhật đã được đơn giản hóa. Với những thiết bị đã bật chế độ cập nhật tự động, iOS 26.2 có thể đã được cài đặt sẵn. Trường hợp cập nhật thủ công, người dùng chỉ cần truy cập Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm, sau đó lựa chọn cập nhật ngay hoặc hẹn giờ cài đặt vào ban đêm.

Nhiều tính năng mới đáng chú ý

iOS 26.2 đã được phát hành dưới dạng beta từ tháng 11, cho phép người dùng sớm trải nghiệm các thay đổi. Ở bản chính thức, Apple mang đến hàng loạt nâng cấp đáng chú ý.

iOS 26.2 mang đến hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. (Ảnh: CNET)

Với Apple Music, người dùng sẽ thấy danh sách phát các bài hát yêu thích xuất hiện rõ ràng hơn, đồng thời có thể xem lời bài hát ngoại tuyến đối với những ca khúc đã tải về. Ứng dụng Podcasts được bổ sung tính năng tạo chương tự động, giúp việc điều hướng giữa các nội dung trong một tập trở nên thuận tiện hơn.

Ở mảng giải trí, thư viện trò chơi được bổ sung bộ lọc mới, cùng với khả năng hỗ trợ tốt hơn cho các bộ điều khiển di động của bên thứ ba. Bên cạnh đó, iOS 26.2 cũng mang đến các tùy chọn tùy chỉnh mới cho màn hình khóa, bao gồm điều chỉnh độ mờ đục của hiệu ứng Liquid Glass.

Apple đồng thời tăng cường các biện pháp an toàn, như cảnh báo bảo mật nâng cao và mã xác thực AirDrop khi người dùng kết nối với các liên hệ không xác định. Ứng dụng Apple News được bổ sung các tùy chọn điều hướng mới, trong khi một tính năng trợ năng mới cho phép màn hình nhấp nháy khi có thông báo đến.

Cập nhật đồng loạt trên các nền tảng

Không chỉ iOS, iPadOS 26.2 cũng mang đến 17 thay đổi và bản sửa lỗi, nổi bật là cải tiến hệ thống cửa sổ với các thao tác kéo - thả quen thuộc. Các tính năng mới trên iPadOS tương đồng với iOS, bao gồm danh sách bài hát yêu thích và lời bài hát ngoại tuyến trên Apple Music, tính năng tạo chương tự động trong Podcasts, bộ lọc mới cho thư viện trò chơi, cùng các cử chỉ đa nhiệm giúp sắp xếp cửa sổ nhanh hoặc đưa ứng dụng vào chế độ Slide Over.

Trong khi đó, macOS 26.2 giới thiệu hiệu ứng gọi video mới mang tên Edge Light. Tính năng này mô phỏng đèn vòng bằng cách chiếu sáng nhẹ quanh các cạnh màn hình, giúp cải thiện hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Edge Light hoạt động hiệu quả nhất trong môi trường ánh sáng yếu và có thể kết hợp với các hiệu ứng video khác.

Bản cập nhật iOS, iPadOS và macOS 26.2 dự kiến sẽ mang đến trải nghiệm liền mạch và tốt hơn cho người dùng trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị của hãng.