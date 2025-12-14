Mazda CX-5 mới nâng cấp toàn diện sau 10 năm, nhưng đắt giá nhất là việc hãng đã chịu thay đổi điều này

Sự khác nhau về ngoại hình giữa đời cũ và đời mới của Mazda CX-5.

Nền tảng khung gầm mới của Mazda CX-5

CX-5 thế hệ mới đã chuyển đổi sang sử dụng nền tảng khung gầm lớn hơn. Đây là nền tảng được hãng phát triển cho các mẫu xe cao cấp như Mazda CX-60 và CX-90.

Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn từ cấu trúc dẫn động cầu trước (FWD) với động cơ đặt ngang, vốn là tiêu chuẩn của thế hệ hiện hành, sang cấu trúc dẫn động cầu sau (RWD) với động cơ đặt dọc. Bên cạnh tùy chọn dẫn động cầu sau, người dùng vẫn có thể lựa chọn phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) tiên tiến hơn.

Nền tảng khung gầm thay đổi giúp xe trông dài và trường xe hơn đời cũ.

Việc thay đổi khung gầm không chỉ đơn thuần là thay đổi về cách bố trí động cơ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thiết kế, khả năng xử lý và cảm giác lái. Quan trọng hơn, cấu trúc này giúp cải thiện đáng kể sự cân bằng trọng lượng, độ cứng vững của thân xe và cho phép tích hợp các hệ thống treo phức tạp hơn.

Thiết kế lạ mà vẫn quen thuộc với ngôn ngữ KODO

Về ngoại thất, Mazda vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Kodo – Linh hồn của sự chuyển động. Đây là yếu tố "quen thuộc" giúp người nhìn dễ dàng nhận ra thương hiệu. Tuy nhiên, sự "lạ" được thể hiện qua những thay đổi chi tiết mang tính dứt khoát.

Trong khi CX-5 hiện tại mang dáng vẻ mềm mại và điệu đà, thế hệ mới lại có phần ngoại hình cứng cáp, tối giản hơn, thừa hưởng từ dòng CX-60.

Ngôn ngữ thiết kế KODO quen thuộc được nâng cấp giúp chiếc xe khỏe khoắn hơn.

Đèn định vị ban ngày (DRL) và đèn hậu được tinh chỉnh lại với dải LED mỏng hình chữ “Z” thay vì kiểu dáng “móc câu” giống đời cũ. Lưới tản nhiệt có kích thước lớn được thiết kế liền lạc với tổng thể đầu xe.

Phần đèn hậu phía sau cũng được thay đổi giống với thiết kế của CX-60 và CX-90. Logo phía sau thay vì là hình cánh chim đã được đổi thành dòng chữ “MAZDA”.

Mâm 19 inch sơn đen toàn bộ. Kích thước của xe cũng được thay đổi, tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.695 (mm), trục cơ sở 2.775mm.

So với thế hệ cũ, Mazda CX-5 mới dài hơn 100mm, rộng hơn 15mm, cao hơn 15mm và trục cơ sở lớn hơn 75mm. Điều này hứa hẹn giúp không gian cabin rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau và khoang hành lý.

Khoang lái hiện đại hơn

Khoang lái hiện đại là chi tiết thay đổi đắt giá nhất trên mẫu xe CX-5 đời mới. Bước vào bên trong, cải tiến dễ nhận thấy nhất là màn hình giải trí trung tâm với kích thước lớn vượt trội, lên tới khoảng 15 inch (có tùy chọn màn hình 12,3 inch).

Khoang lái hiện đại của Mazda CX-5 2026.

Đây là một sự nâng cấp đáng kể so với màn hình 8 inch của các phiên bản trước đó. Màn hình lớn hơn không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ và hiện đại, mà còn cải thiện trải nghiệm giải trí và các tính năng tiện ích của người lái và hành khách.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lái xe i-Activsense được dự đoán sẽ được bổ sung thêm nhiều tính năng mới. Không gian nội thất được tối ưu hơn, loại bỏ hầu hết các phím bấm vật lý quen thuộc, mọi thao tác tính năng được tích hợp lên màn hình.

Hệ truyền động mới

Ngoài các tùy chọn động cơ SkyActiv truyền thống, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ lần đầu tiên được bổ sung tùy chọn hybrid hoặc mild hybrid. Điều này giúp cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu.

Khách hàng kỳ vọng động cơ hybrid sẽ được trang bị trên mẫu xe này.

Việc trang bị thêm cấu hình hybrid là cần thiết, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các giải pháp di chuyển bền vững.

Với sự thay đổi toàn diện từ nền tảng khung gầm, thiết kế tinh tế hơn, đến việc nâng cấp công nghệ và mở rộng tùy chọn động cơ, không chỉ giúp CX-5 duy trì vị thế của mình, mà còn đưa mẫu xe này vượt mặt nhiều đối thủ trong phân khúc về trải nhiệm.