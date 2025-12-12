Mazda CX-5 giảm 50 triệu, giá còn bao nhiêu?

Tháng 11, Mazda bán ra 3.200 xe trên toàn quốc. Trong đó, Mazda CX-5 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc khi đạt mức doanh số 1.766 xe, cho thấy nhu cầu mua sắm cuối năm của khách hàng vẫn đang rất mạnh mẽ.

Bước sang tháng 12, Mazda vẫn áp dụng chương trình ưu đãi lớn cho mẫu xe chủ lực. Cụ thể, mẫu crossover cỡ C được ưu giảm giá 40 triệu đồng, đi kèm quà tặng trang bị mới và tùy chọn cá nhân hóa ngoại thất.

Sau khi áp dụng mức ưu đãi này, giá khởi điểm của Mazda CX-5 sẽ chỉ còn từ 709 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó bản cao nhất giảm từ 979 triệu đồng xuống còn 934 triệu đồng, chưa kể ưu đãi riêng từ phía đại lý.

Mazda CX 5 được ưu đãi khiến giá khởi điểm rẻ bằng một số dòng SUV hạng B.

Mức giảm giá này nhiều khả năng sẽ giúp mẫu SUV hạng C chủ lực của Mazda tiếp tục duy trì tính cạnh tranh cao trong phân khúc, đặc biệt khi chất lượng hoàn thiện và nội thất xe vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục ưu đãi mạnh tay cho CX-5 được cho là một động thái dọn đường của hãng khi mới đây Thaco Auto đã chính thức công bố những thông tin đầu tiên về Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam.

Mazda CX5 thế hệ mới vừa được Thaco đưa về Việt Nam trưng bày.

Theo kế hoạch, những chiếc CX-5 thế hệ mới sẽ bán ra tại Việt Nam từ tháng 11/2026. Tuy nhiên, đại diện nhà phân phối không tiết lộ xe bán ra dưới dạng lắp ráp hay nhập khẩu nguyên chiếc.

Đáng chú ý, mẫu xe này chỉ mới ra mắt toàn cầu vào tháng 7/2025 và trưng bày tại Nhật Bản hồi tháng 10/2025. Việt Nam chính là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mà mẫu xe này xuất hiện, thậm chí trước cả thị trường Mỹ.

Song song với CX-5, chương trình ưu đãi tháng 12 còn áp dùng với tất cả các dòng xe khác của Mazda.

Dòng SUV cỡ lớn Mazda CX-8 nhận được mức ưu đãi cao nhất lên đến 50 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm về mức 944 triệu đồng, phù hợp cho các gia đình đa thế hệ hoặc nhu cầu di chuyển của doanh nghiệp.

Đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi, mẫu New CX-3 có mức ưu đãi lên đến 20 triệu đồng, với giá bán từ 529 triệu đồng. Các mẫu sedan như Mazda2 và Mazda3 cũng được áp dụng mức giá cạnh tranh, bắt đầu từ 403 triệu đồng, nhắm đến khách hàng mua xe lần đầu, chú trọng tính tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái ổn định.