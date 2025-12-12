Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mitsubishi Pajero Sport có xe bán trở lại sau 7 tháng ‘mất hút’ tại Việt Nam: Hãng chỉ còn bản máy xăng, khách mua phải có điều kiện

12-12-2025 - 13:38 PM | Thị trường

Tháng 11/2025, mẫu Mitsubishi Pajero Sport bất ngờ ghi nhận 27 xe bán ra thị trường, cao nhất từ đầu năm.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng tháng 11/2025. Trong đó, một chi tiết đáng chú ý là việc mẫu Pajero Sport bất ngờ có doanh số trở lại. Cụ thể, tháng 11 vừa qua, mẫu SUV đến từ Nhật Bản ghi nhận 27 chiếc bán ra, cao nhất từ đầu năm. Trước đó, suốt giai đoạn tháng 4-10/2025, Pajero Sport không bán được xe nào.

Nguồn số liệu: VAMA

Tham khảo thông tin trên website chính hãng của Mitsubishi Việt Nam, hiện mẫu Pajero Sport không còn tùy chọn máy dầu, thay vào đó chỉ còn 2 phiên bản máy xăng bao gồm Gas 4x4 STD giá 1,23 tỷ đồng và Gas 4x4 Premium giá 1,31 tỷ đồng. Dưới nắp ca pô, những chiếc xe này được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3.0L cho công suất 206 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279Nm. Hộp số tự động 8 cấp, xe có thể đạt vận tốc tối đa 182km/h.

Website Mitsubishi Việt Nam cho thấy mẫu xe này chỉ còn 2 phiên bản máy xăng. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý hơn, theo website của hãng, những chiếc Pajero Sport chỉ bán cho khách dự án. Ở đây, cụm từ "khách dự án" được hiểu là xe chỉ bán theo lô cho các đơn vị thay vì bán cho cá nhân. Điều này có thể lý giải cho việc Pajero Sport bất ngờ có doanh số trở lại, thậm chí cao nhất từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, tổng lượng xe bán ra từ đầu năm đến nay chỉ đạt 75 chiếc, thấp hơn cả Isuzu Mu-X đạt 248 chiếc.

Mitsubishi Pajero Sport bản máy xăng chỉ bán cho khách hàng dự án. Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Pajero máy xăng thuộc phiên bản facelift chưa ra mắt chính thức tại Việt Nam. Điểm khác biệt là lưới tản nhiệt mới và mâm xe 18 inch thiết kế dạng xoáy. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED Projector. Vào bên trong, nội thất xe sử dụng vô-lăng kiểu mới giống một số mẫu xe như Xforce và Triton. trong khoang cabin xe có vô lăng mới giống của Xforce và Triton. Tuy nhiên, bảng đồng hồ phía sau vẫn sử dụng dạng analog thay vì kỹ thuật số như xe bán tại Thái Lan. Màn hình giải trí trung tâm vẫn chỉ là 7 inch giống trên Pajero Sport từ năm 2019 đến nay.

Một số hình ảnh mẫu Pajero Sport máy xăng:

Tin được không: 4 tháng mở bán, VinFast Limo Green đã bắt kịp doanh số Mitsubishi Xpander

Theo Thùy Trag

