Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!

Mitsubishi Destinator có thể coi là mẫu xe mở ra phân khúc mới tại Việt Nam bởi chưa có đối thủ trực tiếp. Xét về mặt kích thước tổng thể, mẫu xe này tương đồng với những mẫu gầm cao hạng C nhưng khác biệt hơn khi có cấu hình 7 chỗ ngồi thực thụ. Trong khi đó nếu quay sang phân khúc MPV 7 chỗ cỡ trung, mẫu xe này lại có kích thước nhỏ gọn hơn. Thông số của Destinator lần lượt là 4.680 x 1.840 x 1.780 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 2.815 mm.