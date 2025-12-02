Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!
Mitsubishi Destinator mang tới cảm giác vận hành khá vui vẻ, "option" phong phú, không gian rộng rãi với 7 chỗ ngồi, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những doanh số ấn tượng giống như hai “anh em” Xpander và Xforce.
Về mặt ngoại thất, cả hai bản Mitsubishi Destinator đều sử dụng đèn pha LED thấu kính xếp tầng, đèn hậu LED, trang bị đủ cảm biến trước/sau.
Đơn cử như tay lái và đồng hồ tốc độ điện tử 8 inch ở phía sau được bê nguyên từ “người anh em” Xforce và Xpander 2025.
Cả hai bản Mitsubishi Destinator đều dùng màn hình giải trí 12,3 inch đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Giao diện màn hình trung tâm không khác biệt với Xforce. Hệ thống âm thanh tùy phiên bản gồm 6 loa (Premium) hoặc Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa (Ultimate).
Khu vực bệ trung tâm của Mitsubishi Destinator thiết kế gọn gàng và tối giản. Phía trước khu vực cần số là khay sạc không dây.
Hàng ghế hai của Mitsubishi Destinator có bàn ăn nhỏ, có thể gấp gọn vào lưng ghế trước. Ngoài ra, hành khách hàng sau có thể tùy chỉnh quạt gió riêng biệt.
Tại buổi ra mắt, MMV cũng chuẩn bị sa hình chạy thử trực tiếp mẫu Mitsubishi Destinator bản Ultimate. Mở đầu là bài test tính năng camera 360 độ, mô phỏng đi qua đường hẹp. Chất lượng hiển thị của camera trên mẫu xe này khá sắc nét, rõ ràng. Chưa kể, người dùng còn có thể kích hoạt góc nhìn camera hai bên lề của xe ngay cả khi di chuyển ở vận tốc cao.
Tiếp đến là bài thử tăng tốc. Mitsubishi Destinator trang bị máy 1.5L tăng áp, cho ra 160 mã lực, 250 Nm mô-men xoắn. Trải nghiệm thực tế, động cơ này, không tạo cảm giác bị đuối hay “gồng” mỗi khi dậm sâu chân ga tăng tốc. Destinator còn được trang bị bộ làm mát khí nạp (intercooler) bằng dung dịch, cho khả năng dẫn nhiệt tốt, giúp làm mát khí nạp hiệu quả hơn và nhanh hơn so với loại làm mát cưỡng bức bằng không khí (air-to-air intercooler). Từ đó cải thiện hiệu suất của động cơ.
Bài thử đánh lái zig-zag giúp người lái hình dung rõ hơn về cảm giác vô lăng và hệ thống giảm xóc của xe khi đánh lái gắt liên tục. Mitsubishi Destinator cho phản ứng thân xe khá gọn. Hệ treo sau dầm xoắn nhưng kiểm soát dao động tốt, biên độ lắc ngang nhỏ và thời gian ổn định nhanh.
Mặc dù là một mẫu xe cầu trước nhưng MMV vẫn mang tới bài thử đi đường bùn lầy và sỏi đá dành cho Destinator. Chuyển sang chế độ lái bùn lầy (mud), máy tính tinh chỉnh độ nhạy của chân ga, nhằm giảm thiểu hiện tượng bị “xoáy” bánh. Và vì thế mẫu xe này vẫn có thể vượt qua một cách khéo léo dù giữa quá trình đi xe chúng tôi bị mất đà. Tương tự với đoạn đường và chế độ lái sỏi đá ngay sau đó (gravel).
Bài thử lái xe quay tròn để giới truyền thông có thể trải nghiệm chế độ lái đường ướt (Wet mode) cũng như hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động (AYC). Theo công bố của hãng, chế độ lái này sẽ điều chỉnh hệ thống chống trơn trượt và AYC hoạt động mức gần như cao nhất, giúp chiếc xe có độ bám tối ưu với mặt đường. Đồng thời giảm độ nhạy của chân ga, tăng độ siết của vô lăng để người lái dễ dàng kiểm soát xe hơn. Thực tế, chúng tôi vẫn có thể ôm cua gắt ở vận tốc khoảng 35 - 40 km/h.
Cuối cùng là bài dốc nghiêng nhằm thể hiện sự ổn định thân xe,hệ thống treo khi rơi vào điều kiện “vặn xoắn”. Khi chạy qua bài thử này, thân xe Destinator kiểm soát tốt nên người ngồi hầu như không bị dịch chuyển nhiều. Và mỗi lần bánh xe hạ xuống mặt đường, hệ thống treo hấp thụ dao động và ổn định lại khá nhanh, gọn.
