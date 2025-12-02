Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!

02-12-2025 - 10:14 AM | Thị trường

Mitsubishi Destinator mang tới cảm giác vận hành khá vui vẻ, "option" phong phú, không gian rộng rãi với 7 chỗ ngồi, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những doanh số ấn tượng giống như hai “anh em” Xpander và Xforce.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 1.

Ngày 1/12, Mitsubishi Việt Nam (MMV) đã giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước mẫu xe 7 chỗ gầm cao mới nhất của họ - Mitsubishi Destinator. Xe mở bán với hai phiên bản Premium và Ultimate, giá niêm yết lần lượt 780 triệu và 855 triệu đồng. Với những khách hàng mua xe trong tháng 12/2025 sẽ được hưởng ưu đãi, khiến giá xe chỉ còn 739 triệu và 808 triệu đồng.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 2.

Mitsubishi Destinator có thể coi là mẫu xe mở ra phân khúc mới tại Việt Nam bởi chưa có đối thủ trực tiếp. Xét về mặt kích thước tổng thể, mẫu xe này tương đồng với những mẫu gầm cao hạng C nhưng khác biệt hơn khi có cấu hình 7 chỗ ngồi thực thụ. Trong khi đó nếu quay sang phân khúc MPV 7 chỗ cỡ trung, mẫu xe này lại có kích thước nhỏ gọn hơn. Thông số của Destinator lần lượt là 4.680 x 1.840 x 1.780 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 2.815 mm.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 3.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 4.

Về mặt ngoại thất, cả hai bản Mitsubishi Destinator đều sử dụng đèn pha LED thấu kính xếp tầng, đèn hậu LED, trang bị đủ cảm biến trước/sau.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 5.

Cả hai bản Destinator đều sử dụng mâm đa chấu 18 inch đi kèm bộ lốp 225/55. Sự khác biệt là màu sắc, khi bản cao được phay xước còn bản Premium thấp hơn chỉ sơn một tông màu xám.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 6.

Mitsubishi Destinator có góc tới 21 độ và góc thoát 25,5 độ, khoảng sáng gầm đạt 214 mm.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 7.

Khoang nội thất của Mitsubishi Destinator mang cách thiết kế khá giống với Xforce.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 8.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 9.

Đơn cử như tay lái và đồng hồ tốc độ điện tử 8 inch ở phía sau được bê nguyên từ “người anh em” Xforce và Xpander 2025.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 10.

Destinator đạt chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP một phần nhờ trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí ở cả hai bản. Gói ADAS Diamond Sense trên bản Ultimate gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng và thông báo xe phía trước khởi hành. Trong khi đó, bản Premium chỉ có 3 tính năng đầu tiên.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 11.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 12.

Cả hai bản Mitsubishi Destinator đều dùng màn hình giải trí 12,3 inch đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Giao diện màn hình trung tâm không khác biệt với Xforce. Hệ thống âm thanh tùy phiên bản gồm 6 loa (Premium) hoặc Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa (Ultimate).

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 13.

Cả hai bản đều dùng điều hòa tự động hai vùng. Riêng Destinator Ultimate có thêm công nghệ lọc không khí nanoe X.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 14.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 15.

Khu vực bệ trung tâm của Mitsubishi Destinator thiết kế gọn gàng và tối giản. Phía trước khu vực cần số là khay sạc không dây.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 16.

Cả hai bản Mitsubishi Destinator đều sử dụng ghế da đục lỗ thông hơi. Riêng bản Ultimate dùng tông màu nâu/đen và hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng. Bản thấp hơn chỉ có một màu nội thất và ghế chỉnh cơ.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 17.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 18.

Hàng ghế hai của Mitsubishi Destinator có bàn ăn nhỏ, có thể gấp gọn vào lưng ghế trước. Ngoài ra, hành khách hàng sau có thể tùy chỉnh quạt gió riêng biệt.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 19.

Hàng ghế thứ ba của Mitsubishi Destinator rộng rãi hơn các mẫu xe cùng cỡ và có thể ngồi được hai người lớn. Một điểm cộng khác đó là hãng xe Nhật bố trí cửa gió và các cổng USB-A USB-C ở cả 3 hàng ghế.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 20.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 21.

Tại buổi ra mắt, MMV cũng chuẩn bị sa hình chạy thử trực tiếp mẫu Mitsubishi Destinator bản Ultimate. Mở đầu là bài test tính năng camera 360 độ, mô phỏng đi qua đường hẹp. Chất lượng hiển thị của camera trên mẫu xe này khá sắc nét, rõ ràng. Chưa kể, người dùng còn có thể kích hoạt góc nhìn camera hai bên lề của xe ngay cả khi di chuyển ở vận tốc cao.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 22.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 23.

Tiếp đến là bài thử tăng tốc. Mitsubishi Destinator trang bị máy 1.5L tăng áp, cho ra 160 mã lực, 250 Nm mô-men xoắn. Trải nghiệm thực tế, động cơ này, không tạo cảm giác bị đuối hay “gồng” mỗi khi dậm sâu chân ga tăng tốc. Destinator còn được trang bị bộ làm mát khí nạp (intercooler) bằng dung dịch, cho khả năng dẫn nhiệt tốt, giúp làm mát khí nạp hiệu quả hơn và nhanh hơn so với loại làm mát cưỡng bức bằng không khí (air-to-air intercooler). Từ đó cải thiện hiệu suất của động cơ.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 24.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 25.

Bài thử đánh lái zig-zag giúp người lái hình dung rõ hơn về cảm giác vô lăng và hệ thống giảm xóc của xe khi đánh lái gắt liên tục. Mitsubishi Destinator cho phản ứng thân xe khá gọn. Hệ treo sau dầm xoắn nhưng kiểm soát dao động tốt, biên độ lắc ngang nhỏ và thời gian ổn định nhanh.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 26.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 27.

Mặc dù là một mẫu xe cầu trước nhưng MMV vẫn mang tới bài thử đi đường bùn lầy và sỏi đá dành cho Destinator. Chuyển sang chế độ lái bùn lầy (mud), máy tính tinh chỉnh độ nhạy của chân ga, nhằm giảm thiểu hiện tượng bị “xoáy” bánh. Và vì thế mẫu xe này vẫn có thể vượt qua một cách khéo léo dù giữa quá trình đi xe chúng tôi bị mất đà. Tương tự với đoạn đường và chế độ lái sỏi đá ngay sau đó (gravel).

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 28.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 29.

Bài thử lái xe quay tròn để giới truyền thông có thể trải nghiệm chế độ lái đường ướt (Wet mode) cũng như hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động (AYC). Theo công bố của hãng, chế độ lái này sẽ điều chỉnh hệ thống chống trơn trượt và AYC hoạt động mức gần như cao nhất, giúp chiếc xe có độ bám tối ưu với mặt đường. Đồng thời giảm độ nhạy của chân ga, tăng độ siết của vô lăng để người lái dễ dàng kiểm soát xe hơn. Thực tế, chúng tôi vẫn có thể ôm cua gắt ở vận tốc khoảng 35 - 40 km/h.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 30.
Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 31.

Cuối cùng là bài dốc nghiêng nhằm thể hiện sự ổn định thân xe,hệ thống treo khi rơi vào điều kiện “vặn xoắn”. Khi chạy qua bài thử này, thân xe Destinator kiểm soát tốt nên người ngồi hầu như không bị dịch chuyển nhiều. Và mỗi lần bánh xe hạ xuống mặt đường, hệ thống treo hấp thụ dao động và ổn định lại khá nhanh, gọn.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 32.

Với mức giá 855 triệu đồng cho bản cao nhất, Mitsubishi Destinator phù hợp cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe gầm cao hạng C phục vụ gia đình đông thành viên, thích sự êm ái, hài hòa trong quá trình vận hành nhưng không mang kiểu dáng “dịch vụ”.

Cầm lái Mitsubishi Destinator: 6 bài sa hình ‘khét lẹt’ này biết luôn xe cầu trước 1.5L 7 chỗ thật sự sẽ thế nào!- Ảnh 33.

Theo AM - Hoàng Dũng

Đời sống và Pháp luật

