Mitsubishi Destinator chính thức ra mắt: SUV 7 chỗ giá từ 739 triệu đồng, Mazda CX5 và Ford Territory đã nóng mắt chưa?

01-12-2025 - 11:18 AM

Mitsubishi Destinator chính thức ra mắt: SUV 7 chỗ giá từ 739 triệu đồng, Mazda CX5 và Ford Territory đã nóng mắt chưa?

Mitsubishi Motors Việt Nam vừa giới thiệu mẫu xe Destinator, định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ đa năng cho gia đình. Mẫu xe kết hợp sức mạnh vận hành SUV và sự rộng rãi MPV, với giá bán ưu đãi tháng 12 từ 739 triệu VNĐ.

Mitsubishi Destinator sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng Dynamic Shield, tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn, hiện đại. Đầu xe có phần lưới tản nhiệt đa tầng Acrylic cùng cụm đèn LED hình chữ T đặc trưng giống với Xforce. Xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.815 mm. 

Xe có khoảng sáng gầm ấn tượng đạt 214 mm, cùng góc tiếp cận 21.0° và góc thoát 25.5°. Bán kính quay vòng tối thiểu được công bố là 5,4 mét.

Phần ngoại thất của mẫu xe.

Về nội thất, Destinator được thiết kế với không gian 7 chỗ ngồi trên 3 hàng ghế. Khu vực điều khiển trung tâm trang bị màn hình giải trí cảm ứng kích thước 12.3-inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch. 

Tiện nghi nổi bật bao gồm hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập tích hợp công nghệ nanoeX và cửa gió riêng biệt cho hàng ghế thứ 2 và thứ 3. 

Phiên bản Ultimate được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa, trong khi bản Premium sử dụng hệ thống 6 loa tiêu chuẩn. Nội thất còn được trang bị đèn viền nội thất với 64 tùy chọn màu sắc.

Không gian nội thất rộng rãi của Destinator.

Về vận hành, Destinator được trang bị động cơ xăng Turbo 1.5L MIVEC với bộ làm mát khí nạp bằng dung dịch và hệ thống kim phun kép. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. 

Xe cung cấp 5 chế độ lái (Normal, Wet, Gravel, Mud, và Tarmac – chế độ đường nhựa lần đầu tiên xuất hiện). Hệ thống treo sử dụng kiểu MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố là 7,30 lít/100km.

Destinator đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP nhờ khung xe RISE và hệ thống 6 túi khí. Xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động thông minh Diamond Sense trên phiên bản Ultimate, bao gồm các tính năng như Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), Cảnh báo điểm mù (BSW), Hỗ trợ chuyển làn (LCA), và Cảnh báo lệch làn đường (LDW). 

Phiên bản Ultimate cũng được giới thiệu hệ thống kết nối xe thông minh MITSUBISHI CONNECT lần đầu tiên tại Việt Nam, cho phép khởi động điều hòa từ xa và hỗ trợ khẩn cấp SOS thông qua ứng dụng.

Mitsubishi Destinator được phân phối với hai phiên bản và mức giá bán lẻ (đã bao gồm VAT) cụ thể như sau: Phiên bản Premium: 780.000.000 VNĐ và phiên bản Ultimate: 855.000.000 VNĐ

Trong tháng 12, khách hàng mua xe sẽ nhận được ưu đãi tài chính đặc biệt, với giá bán thực tế cho bản Premium là 739.000.000 VNĐ và bản Ultimate là 808.000.000 VNĐ.

Mức giá khởi điểm khá cạnh tranh cho mẫu xe chiến lược mới của nhà Mitsubishi.

Sự ra mắt của Mitsubishi Destinator, với mức giá cạnh tranh và gói trang bị an toàn, tiện nghi đầy đủ, hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt trong phân khúc SUV 7 chỗ. 

Nếu so sánh với các đối thủ cùng tầm giá như Mazda CX-5 hay Ford Territory, Destinator có lợi thế lớn về khả năng chở 7 người cùng chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm xe vượt trội sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển đa dụng của gia đình. 

Với những ưu thế về trang bị, động cơ Turbo và khả năng vận hành đa năng, mẫu xe này có tiềm năng lớn để trở thành một lựa chọn hàng đầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng gia đình Việt.


Đức Minh

