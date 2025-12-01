Mitsubishi Xforce giảm giá gần 100 triệu tại đại lý, giá thực tế bản cao nhất 'mềm' hơn Yaris Cross, thậm chí đọ với cả Sonet

Mitsubishi Xforce giảm gần 100 triệu tại đại lý

Hàng loạt đại lý đang đưa ra mức giảm giá hàng chục triệu đồng, thậm chí gần trăm triệu đồng, đối với mẫu Mitsubishi Xforce.

Mitsubishi Xforce đang được ưu đãi lớn tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Việt Nam đang có chương trình ưu đãi chính hãng 50% trước bạ (bản Ultimate) và 100% trước bạ (GLX và Premium), tương đương mức giảm 35 - 68 triệu đồng. Ngoài ra, còn có quà tặng kèm trị giá 15 - 20 triệu đồng cho bản Ultimate. Bản Exceed không nằm trong diện được ưu đãi chính hãng và cũng gần như không có hàng ở đại lý.

Thực tế, tại một số đại lý, mức giảm giá dành cho Xforce cao hơn hẳn mức này, lên đến gần 100 triệu.

Chẳng hạn, một đại lý ở Hà Nội đưa ra mức giảm lên tới 83 triệu đồng cho Mitsubishi Xforce Ultimate, trong đó bao gồm 100% trước bạ, thêm hỗ trợ tiền mặt và quà tặng phụ kiện đi kèm được quy đổi ra tiền mặt. Thậm chí, có nơi báo lăn bánh chỉ 720 triệu đồng trong đó giá xe 613 triệu, tương đương mức giảm tới 92 triệu.

Trong khi đó, một đại lý ở miền Trung báo giá lăn bánh Mitsubishi Xforce Premium chỉ 655 triệu đồng, trong đó giá xe 583 triệu, tương đương mức giảm 97 triệu đồng.

Một số nơi đưa ra mức giảm thấp hơn, nhưng tặng thêm phụ kiện cho khách như phim cách nhiệt, camera hành trình, bảo hiểm thân vỏ 1 năm, thảm sàn và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng.

Thông thường, mức giảm lớn được áp dụng cho các phiên bản sản xuất năm cũ. Nhưng với Mitsubishi Xforce, tất cả đều là xe có đời sản xuất mới nhất mang VIN 2025.

Mức giảm cụ thể tùy vào từng đại lý. Có nơi, Xforce bản cao nhất cũng chỉ tương đương giá SUV hạng A. Ảnh: Đại lý

Như vậy, giá thức tế của Mitsubishi Xforce bản cao nhất cũng chỉ tương đương Toyota Yaris Cross bản xăng đã tính ưu đãi (617 triệu đồng). Thậm chí, giá này còn "mềm" hơn Kia Sonet Premium - bản cao nhất của dòng CUV cỡ A này với niêm yết 624 triệu đồng.

Với mức giảm lớn, doanh số Xforce được kỳ vọng sẽ bứt phá hơn nữa trong tháng 11, đặc biệt sau khi bán vượt Yaris Cross ở tháng 10. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách doanh số lũy kế giữa hai mẫu xe. Sau 10 tháng, Mitsubishi Xforce bán được 9.888 chiếc, vẫn còn cách khá xa Toyota Yaris Cross với 11.488 chiếc).

Khoảng cách 1.600 xe không dễ lấp đầy, nhưng Xforce vẫn còn cơ hội để trở thành CUV cỡ B chạy xăng bán nhiều nhất nếu tiếp tục duy trì doanh số tốt trong hai tháng cuối năm trong khi đối thủ "sảy chân".

Mitsubishi Xforce có gì?

Mitsubishi Xforce ở Việt Nam có 4 phiên bản gồm GLX, Exceed, Premium và Ultimate, giá từ 599 - 705 triệu đồng (Ultimate có thêm tùy chọn 2 tông màu giá đắt thêm 5 triệu). Dòng xe này hướng tới những đối tượng có nhu cầu với một chiếc SUV cỡ nhỏ, nhưng vẫn có khả năng đi đa dạng địa hình tốt với khoảng sáng gầm 222mm, mâm tới 18 inch thuộc nhóm lớn nhất phân khúc.

Mitsubishi Xforce đang là lựa chọn đáng xem xét trong phân khúc SUV B/B+ ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Về nội thất, Mitsubishi Xforce sở hữu màn hình 8 inch sau vô-lăng đặt chung với màn hình trung tâm 12,3 inch cảm ứng có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa 2 vùng tự động có tích hợp hệ thống lọc không khí NanoeX, dàn âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium với 8 loa bố trí xung quanh cabin, được phát triển riêng, ghế sau có cửa gió riêng biệt và 8 nấc ngả lưng… tùy phiên bản.

Mitsubishi Xforce Premium cũng có gói MMSS song lược bớt một vài tính năng so với bản Ultimate. Xforce Premium không có đèn pha tự động, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, thông báo xe phía trước khởi hành như bản Ultimate. Ảnh: Đại lý

Cả 4 phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141Nm, kết hợp hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đặc biệt, bản cao cấp Premium và Ultimate có 4 chế độ lái (giống 4 chế độ địa hình) gồm đường trường, đường ngập nước, đường sỏi đá và đường bùn lầy. Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) là trang bị tiêu chuẩn trên cả 4 bản.

Trang bị an toàn có cảm biến áp suất lốp, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 6 túi khí. Ngoài ra, hai bản cao nhất còn được trang bị gói an toàn chủ động Mitsubishi Motor Safety Sensing (MMSS) với những tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thông minh tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều, cảnh báo xe phía trước khởi hành. Hai tính năng đáng chú ý còn lại cốp xe đóng mở điện tích hợp đá cốp.