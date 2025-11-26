Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu SUV Nhật 7 chỗ giảm giá xuống ngang xe cỡ B

26-11-2025 - 16:11 PM | Thị trường

Mẫu SUV Isuzu mu-X đời cũ 2023 đang được đại lý xả kho với mức giảm hàng trăm triệu đồng, đưa giá thấp nhất xuống ngang một số xe hạng B.

Tham khảo tại một đại lý khu vực miền Nam, nhân viên tư vấn bán hàng đang chào bán một số ít xe Isuzu mu-X mẫu cũ, sản xuất năm 2023. Số xe này đều đang được ưu đãi mạnh để xả kho, mức giảm cao nhất hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, người bán cho biết mức giảm cao nhất là 330 triệu đồng áp dụng cho bản mu-X Premium 4x4 cao cấp. Mẫu này trước đây có giá niêm yết là 1,25 tỷ đồng, nay được ưu đãi lớn nên giá được đưa xuống chỉ còn khoảng 920 triệu đồng

Mẫu SUV Nhật 7 chỗ giảm giá xuống ngang xe cỡ B- Ảnh 1.

Trong khi đó, bản thấp nhất là mu-X B7 MT (số sàn) cũng được giảm tới 150 triệu đồng, đưa giá thực tế chỉ còn khoảng 760 triệu đồng. Người bán cho biết bản này chỉ còn 1 chiếc duy nhất màu bạc.

Với mức giá này chiếc mu-X B7 MT thậm chí đang tiệm cận giá niêm yết của một số mẫu SUV hạng B như Honda HR-V bản cao (750-869 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross HEV (765 triệu đồng). Nếu bỏ qua yếu tố đời xe cũ cũng như thương hiệu thì những chiếc Isuzu mu-X đang được giảm giá này có thể là lựa chọn tốt cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ với mức chi phí thấp.

Mẫu SUV Nhật 7 chỗ giảm giá xuống ngang xe cỡ B- Ảnh 2.

Với ưu đãi lớn từ đại lý, chiếc Isuzu mu-X B7 MT đời 2023 này đang là lựa chọn SUV 7 chỗ rẻ bậc nhất thị trường.

Isuzu mu-X cũng được đánh giá là chiếc xe bền bỉ, phù hợp với người đề cao tính thực dụng, mua xe để phục vụ công việc, chuyên chở. Ở phiên bản cũ, mẫu SUV Nhật Bản này sử dụng động cơ dầu 1.9L cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Tuy nhiên, thiết kế của xe lại chưa hợp với thị hiếu phần đông người dùng trong nước. Điều này khiến mu-X bị lép vế trước các đối thủ trong phân khúc SUV hạng D như Ford Everest, Toyota Fortuner, Mazda CX-8 hay Hyundai Santa Fe.

Tính lũy kế 10 tháng đã qua của năm 2025, Isuzu mu-X mới bán được 219 chiếc dù đã ra bản mới với thiết kế và trang bị cải tiến. Mẫu xe này cũng thường xuyên nằm trong nhóm 10 xe bán ít nhất toàn thị trường qua các tháng.

Kia Carnival giảm giá tới 100 triệu tại đại lý, giá thực tế chỉ ngang xe đã qua sử dụng

Theo Lê Tuấn

Tiền phong

Từ Khóa:
suv, ô tô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Mỏ vàng' dưới nước của Việt Nam được người Trung Quốc mê không lối thoát: xuất khẩu tăng 135%, ưu đãi thuế cạnh tranh ngang ngửa hàng Mỹ

'Mỏ vàng' dưới nước của Việt Nam được người Trung Quốc mê không lối thoát: xuất khẩu tăng 135%, ưu đãi thuế cạnh tranh ngang ngửa hàng Mỹ Nổi bật

Không phải Thái Lan hay Ấn Độ, đây mới là ‘nạn nhân’ của cuộc đua xuất khẩu gạo tại châu Á: Kim ngạch giảm 1 nửa, là nhà xuất khẩu lớn thứ 4 thế giới

Không phải Thái Lan hay Ấn Độ, đây mới là ‘nạn nhân’ của cuộc đua xuất khẩu gạo tại châu Á: Kim ngạch giảm 1 nửa, là nhà xuất khẩu lớn thứ 4 thế giới Nổi bật

Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp

Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp

15:50 , 26/11/2025
iPhone gập đầu tiên lộ mức giá không tưởng

iPhone gập đầu tiên lộ mức giá không tưởng

15:03 , 26/11/2025
Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam: Giá quy đổi 750 triệu đồng, phủ đen toàn thân, giữ nguyên cấu hình hybrid

Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam: Giá quy đổi 750 triệu đồng, phủ đen toàn thân, giữ nguyên cấu hình hybrid

14:19 , 26/11/2025
Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm

14:01 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên