Mẫu SUV Nhật 7 chỗ giảm giá xuống ngang xe cỡ B

Tham khảo tại một đại lý khu vực miền Nam, nhân viên tư vấn bán hàng đang chào bán một số ít xe Isuzu mu-X mẫu cũ, sản xuất năm 2023. Số xe này đều đang được ưu đãi mạnh để xả kho, mức giảm cao nhất hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, người bán cho biết mức giảm cao nhất là 330 triệu đồng áp dụng cho bản mu-X Premium 4x4 cao cấp. Mẫu này trước đây có giá niêm yết là 1,25 tỷ đồng, nay được ưu đãi lớn nên giá được đưa xuống chỉ còn khoảng 920 triệu đồng

Trong khi đó, bản thấp nhất là mu-X B7 MT (số sàn) cũng được giảm tới 150 triệu đồng, đưa giá thực tế chỉ còn khoảng 760 triệu đồng. Người bán cho biết bản này chỉ còn 1 chiếc duy nhất màu bạc.

Với mức giá này chiếc mu-X B7 MT thậm chí đang tiệm cận giá niêm yết của một số mẫu SUV hạng B như Honda HR-V bản cao (750-869 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross HEV (765 triệu đồng). Nếu bỏ qua yếu tố đời xe cũ cũng như thương hiệu thì những chiếc Isuzu mu-X đang được giảm giá này có thể là lựa chọn tốt cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ với mức chi phí thấp.

Với ưu đãi lớn từ đại lý, chiếc Isuzu mu-X B7 MT đời 2023 này đang là lựa chọn SUV 7 chỗ rẻ bậc nhất thị trường.

Isuzu mu-X cũng được đánh giá là chiếc xe bền bỉ, phù hợp với người đề cao tính thực dụng, mua xe để phục vụ công việc, chuyên chở. Ở phiên bản cũ, mẫu SUV Nhật Bản này sử dụng động cơ dầu 1.9L cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Tuy nhiên, thiết kế của xe lại chưa hợp với thị hiếu phần đông người dùng trong nước. Điều này khiến mu-X bị lép vế trước các đối thủ trong phân khúc SUV hạng D như Ford Everest, Toyota Fortuner, Mazda CX-8 hay Hyundai Santa Fe.

Tính lũy kế 10 tháng đã qua của năm 2025, Isuzu mu-X mới bán được 219 chiếc dù đã ra bản mới với thiết kế và trang bị cải tiến. Mẫu xe này cũng thường xuyên nằm trong nhóm 10 xe bán ít nhất toàn thị trường qua các tháng.