Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm

26-11-2025 - 14:01 PM | Thị trường

Mẫu MPV Mitsubishi Xpander tại thị trường Thái Lan có bản nâng cấp với nhiều tinh chỉnh đáng giá từ ngoại thất đến các tính năng an toàn.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 1.

Mitsubishi Xpander HEV bản nâng cấp nhẹ nhàng vừa ra mắt thị trường Thái Lan. Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Xpander/Xpander Cross HEV vừa có thêm phiên bản mới tại Thái Lan với giá bán 939.000 baht, tương đương 768 triệu đồng.

Điểm nổi bật đầu tiên trên Xpander HEV nâng cấp là thiết kế bên ngoài được làm mới. Mitsubishi đã thay đổi hoàn toàn tạo hình lưới tản nhiệt, cản trước và bộ mâm hợp kim, mang lại diện mạo hiện đại và cá tính hơn cho mẫu xe này.

Xe sử dụng đèn chiếu sáng LED, đèn chiếu sáng ban ngày LED, đèn pha tự động, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện tích hợp đèn báo rẽ, cùng các chi tiết mạ crôm tăng tính sang trọng. Bộ vành hai tông màu 17 inch đi kèm lốp 205/55R17.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 2.

Đầu xe thay đổi mạnh mẽ theo hướng thể thao. Ảnh: Mitsubishi

Không gian nội thất của Xpander HEV 2026 được thiết kế theo phong cách hai tông màu đen-nâu, kết hợp ghế bọc da Heat Guard. Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh 4 hướng, hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể gập linh hoạt. Xe tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin kỹ thuật số, điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau. Màn hình cảm ứng trung tâm lên kích thước 10 inch, kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay. Một số tính năng khác gồm phanh tay điện tử cùng chức năng Auto Brake Hold, các cổng kết nối USB-A, USB-C và nguồn điện 12V cho mọi hàng ghế.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xăng mã 4A92 dung tích 1.6L, công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 134Nm. Khi kết hợp cùng mô-tơ điện, tổng công suất hệ thống đạt 116 mã lực và mô-men xoắn 255Nm. Xe dẫn động cầu trước, trang bị hệ thống kiểm soát vào cua (Active Yaw Control).

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 3.

Nội thất xe có nhiều tính năng đáng chú ý. Ảnh: Mitsubishi

Không chỉ dừng lại ở ngoại thất và tiện nghi, tính năng an toàn của xe cũng được nâng cấp. Số lượng túi khí nay tăng lên 6, hệ thống Diamond Sense 360 nay được nâng cấp với cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo chệch làn đường.

Ngoài ra, xe vẫn có phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, camera lùi, dây đai an toàn 3 điểm cho cả 7 vị trí ngồi. Đặc biệt mẫu xe này có móc ghế trẻ em Isofix, tính năng đang được nhiều người Việt quan tâm.
Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 4.

Không chỉ phiên bản Xpander tiêu chuẩn, Mitsubishi còn giới thiệu Xpander Cross HEV 2026 với mức giá 969.000 baht (793 triệu đồng). Phiên bản này có những thay đổi tương tự bản tiêu chuẩn như lưới tản nhiệt thiết kế mới, mâm xe mới, màn hình giải trí cảm ứng tăng lên thành 10 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, 6 túi khí và gói an toàn Diamond Sense...

Một số hình ảnh Mitsubishi Xpander HEV bản nâng cấp tại Thái Lan:

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 5.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 6.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 7.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 8.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 9.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 10.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 11.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 12.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm- Ảnh 13.

Theo Thùy Trag

Đời sống và Pháp luật

