Cụ thể, theo tờ Indian Express, sự không chắc chắn trong đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đang gây ra rủi ro đáng kể cho ngành hàng dệt may Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng 8/2025, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump﻿ đã áp thuế 50% đối với các mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ, trong đó có hàng may mặc. Mực thuế này khiến hàng hóa của đất nước tỉ dân trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà nhập khẩu.

Cũng theo tờ Indian Express nhận định, nếu giữa 2 quốc gia không có các thỏa thuận thuế mới, thì hơn 2 tỷ USD giá trị đơn hàng dệt may cho mùa hè 2026 của Ấn Độ sẽ bị đe dọa.

Ngành hàng dệt may Ấn Độ đang gặp khó bởi thuế quan.

Trong những tháng gần đây, các cuộc đàm phán giữa các nhà sản xuất may mặc Ấn Độ và các nhà nhập khẩu Mỹ đã lâm vào bế tắc. Hiện trạng này tiếp diễn khi không có sự chắc chắn về thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa hai quốc gia.

Các nhà nhập khẩu Mỹ đang yêu cầu Ấn Độ giảm mức giá chào hàng dệt may. Họ muốn có sự bù đắp cho rủi ro về thuế quan có thể xảy ra. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Ấn Độ không nhượng bộ. Bởi vì, họ đã phải chịu chi phí sản xuất tăng cao trong thời gian qua.

Sự bế tắc này tạo ra một kịch bản thuận lợi cho các đối thủ cạnh tranh của Ấn Độ. Theo Indian Express phân tích, nếu không có thỏa thuận thương mại, các đơn hàng mùa hè số lượng lớn sẽ được chuyển hướng.

Các nhà nhập khẩu Mỹ đang tìm đến các quốc gia như Bangladesh, Việt Nam và Trung Quốc. Các quốc gia này hiện đang phải đối mặt với mức thuế thấp hơn.

Trong đó, Việt Nam được xem như là sự chuyển hướng lý tưởng. Các sản phẩm hàng dệt may của Việt Nam hiện đã vươn tới 138 thị trường trên toàn cầu. Nhờ đó, Việt Nam đứng vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu hàng dệt may.

Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu hàng may mặc toàn cầu.

Trong số này, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vai trò là thị trường trọng điểm. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ ước đạt 18,6 tỷ USD. Tăng trưởng 11,75% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, quần áo vẫn là mặt hàng chủ đạo tạo nên sức mạnh của toàn ngành. Điều này phản ánh rõ nét niềm tin vững chắc của thị trường quốc tế vào năng lực sản xuất hàng dệt may của Việt Nam.

Trở lại với Ấn Độ, viện Thương mại Đối ngoại Ấn Độ (IIFT) vừa công bố một báo cáo. Báo cáo này nhấn mạnh tác động tiêu cực của tình hình thuế quan. Thứ nhất , nếu mức thuế 50% tiếp tục được duy trì, Ấn Độ sẽ mất đi thị phần đáng kể. Thứ hai , Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh sẽ đạt được những bước tiến quan trọng. Họ sẽ giành thêm thị phần tại thị trường may mặc Mỹ.

Kể cả khi thuế quan được giảm đi một nửa. Cụ thể, mức thuế giảm xuống còn 25%. Báo cáo của IIFT vẫn cảnh báo về sự suy giảm nghiêm trọng. Xuất khẩu hàng dệt may Ấn Độ được dự đoán sẽ giảm mạnh. Điều này là do các nhà nhập khẩu Mỹ ưu tiên các nguồn cung ứng có mức thuế thấp hơn.

Tóm lại, sự không chắc chắn về thuế quan giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đang định hình lại chuỗi cung ứng hàng may mặc toàn cầu.

Việc ưu tiên các nguồn cung ứng có chi phí thuế thấp hơn đã trở thành xu hướng. Việt Nam và Bangladesh đang nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí chiến lược. Họ đang trở thành các điểm đến thay thế quan trọng cho các đơn hàng trị giá hàng tỷ USD.

Tình thế này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Chính phủ Ấn Độ. Họ cần hành động nhanh chóng để bảo vệ ngành công nghiệp dệt may trong nước.



