Toyota Veloz Cross giảm tới 75 triệu đồng, giá thực tế thấp hơn cả CUV hạng A

05-12-2025 - 10:30 AM | Thị trường

Mẫu MPV Nhật Bản Toyota Veloz Cross đang được các đại lý giảm giá hơn 70 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Veloz Cross đang được giảm giá đến 75 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Tháng 12 này, mẫu Toyota Veloz Cross đang được nhiều đại lý trên toàn quốc áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá lên tới hơn 70 triệu đồng. Cụ thể, bản tiêu chuẩn giá niêm yết 638 triệu đồng, giảm 73 triệu đồng còn 565 triệu đồng. Trong khi đó, bản Top cao cấp hơn giảm 75 triệu đồng, giá thực tế từ 668 triệu đồng nay chỉ còn 593 triệu đồng. Toàn bộ xe đều sản xuất năm 2025.

Như vậy, sau khi giảm, giá của Veloz Cross chỉ tương đương những mẫu CUV cỡ B trên thị trường. Thậm chí, con số này còn thấp hơn 2 bản cao của mẫu CUV cỡ A là Kia Sonet (579-624 triệu đồng). Thống kê 10 tháng đầu năm, Veloz Cross bán được 6.225 chiếc trên toàn quốc. Trong khi đối thủ lớn nhất là Mitsubishi Xpander ghi nhận tới 15.082 chiếc được giao.

Toyota Veloz Cross tại Việt Nam là mẫu xe cạnh tranh trong phân khúc MPV cùng với các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 hay Honda BR-V. Mẫu xe này ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc tuy nhiên đã chuyển sang lắp ráp từ cuối năm 2022.

Nội thất xe tương đối đơn giản nhưng đầy đủ những chức năng cần thiết

Ngoại hình bản Top gây ấn tượng với lưới tản nhiệt vân kim cương, sơn đen bóng. Hệ thống chiếu sáng LED được chia khoang tạo hiệu ứng về thị giác. Khác bản tiêu chuẩn, Veloz Cross CVT Top được ưu ái trang bị cho bộ mâm kích thước 17 inch. Điểm nhấn của đuôi xe là cụm đèn LED thanh mảnh bên trên cùng dòng chữ VELOZ ngay tại vị trí trung tâm.

Nội thất sử dụng chủ yếu là nhựa và da pha nỉ. Điểm nhấn của mẫu MPV này đến từ vô-lăng 3 chấu, kết hợp cụm đồng hồ 7 inch phía sau. Màn hình giải trí trung tâm 9 inch ở bản CVT Top kết nối Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB cùng dàn âm thanh 6 loa.

Tại Việt Nam, Veloz Cross trang bị động cơ 1.5L, chuẩn khí thải Euro 5, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138Nm, đi cùng hộp số D-CVT.

Toyota 'mạnh tay' cuối năm, miễn 100% phí trước bạ cho Camry, Vios và loạt xe chiến lược

Theo Thùy Trag

