Giá cà phê hôm nay 5-12: Cắt mạch giảm và tin tốt ở thị trường số 1

05-12-2025 - 08:44 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay đã tăng trở lại với Robusta và Arabica, trừ một kỳ hạn giao gần với Robusta

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 5-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 12-20 USD/tấn, trừ kỳ hạn giao tháng 1-2026 giảm 13 USD/tấn; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 1,75%-1,86%.

Giá cà phê tăng, giá xuất khẩu bình quân 5.668 USD/tấn

Cụ thể, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 13 USD/tấn, còn 4.302 USD/tấn; giá Robusta giao tháng 3-2026 tăng 20 USD/tấn, lên 4.232 USD/tấn. Giá Arabica giao tháng 3-2026 tăng đến 140 USD/tấn, lên 8.350 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước có thể tăng nhẹ từ mức 103.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt 1,4 triệu tấn với trị giá 7,88 tỉ USD, tăng 14% về lượng và tăng 60% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2025 ước đạt 5.668 USD/tấn, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 5-12: Cắt mạch giảm và tin tốt ở thị trường số 1 - Ảnh 1.

Việt Nam tăng thị phần cà phê ở Đức

Đức giảm mua cà phê Brazil, tăng mua cà phê Việt

Đức, Ý và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 13,3%, 7,8% và 7,4%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 10 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Đức tăng 95%.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), cập nhất đến 8 tháng năm 2025, Đức nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt 782.800 tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong tốp 5 nguồn cung cà phê cho Đức, nước này chỉ giảm nhập khẩu từ Brazil, mức giảm đến 25%; thị phần cà phê Brazil còn 30% từ mức 39%.

Việt Nam là nguồn cung cà phê số 2 cho Đức, tăng 12% về lượng, thị phần từ 21% lên 24%. Triển vọng tiêu thụ cà phê tại Đức trong năm 2025 được dự báo duy trì ổn định.

Các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển hướng sang các sản phẩm giá trị gia tăng như cà phê chất lượng cao, cà phê chế biến sâu, cà phê chứng nhận và cà phê đặc sản và tận dụng tối đa Hiệp định thương mại tự do EU- Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 3-12: Rớt giá liên tục, chưa tìm thấy đáy

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

