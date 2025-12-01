Giá cà phê hôm nay 1-12: Dồn dập thu hoạch và khuyến cáo quan trọng

Hôm nay 1-12, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới sẽ mở cửa hoạt động vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với khởi đầu như sau: Robusta giao tháng 1-2026 ở mức 4.565 USD/tấn; Arabica giao tháng 3-2026 ở mức 8.400 USD/tấn; còn giá nội địa 112.200 đồng/kg.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết theo thông lệ, thời điểm hiện tại (kết thúc tháng 11 hằng năm) cà phê sẽ thu hoạch được khoảng 30% nhưng hiện tại chỉ được khoảng 15%-20%.

Lý do, ảnh hưởng bởi đợt mưa bão liên tục trong tháng 11-2025 khiến cà phê chín muộn và thời tiết xấu, không thể tiến hành thu hoạch.

Cần đảm bảo tỉ lệ thu hoạch trái chín và chín già để giữ chất lượng cà phê

"Tháng 12 này là tháng cao điểm nhất của thu hoạch, năm nay còn dồn dập hơn khiến cho việc tìm kiếm nhân công khó khăn hơn và bị đội chi phí" – ông Minh nói.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, giá cà phê trên sàn biến động thất thường, khó đoán định nhưng xu hướng chung nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn cao, mặt bằng giá tốt.

Do đó, nông dân không nên chạy theo giá cả lên xuống mà chỉ bán khi cần.

Nông dân nên giữ kết nối và bán hàng cho các doanh nghiệp có uy tín lâu năm, các mối làm ăn theo chuỗi trước giờ, tránh vì lợi ích trước mắt mà phá vỡ các liên kết.

"Đặc biệt, các nhà vườn cần chú ý tỉ lệ trái chín và chín già khi thu hoạch để bảo đảm chất lượng cà phê" – ông Minh nói.