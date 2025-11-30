Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 30-11: Một tuần lạ lùng

30-11-2025 - 13:29 PM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay thay đổi nhẹ so với cuối tuần trước. Điều này trái với dự đoán trước đó rằng giá cà phê sẽ sụp sau khi Mỹ hạ thuế

Cập nhật giá cà phê hôm nay 30-11, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên 112.200 đồng/kg, nhích so với hôm qua nhưng vẫn thấp hơn 200 đồng/kg so với cuối tuần trước. 

Trên thị trường thế giới, giá Robusta giao tháng 1-2026 trên sàn London đạt 4.565 USD/tấn, tương đương khoảng 119.300 đồng/kg, cao hơn 59 USD/tấn so với cuối tuần trước. Dù vậy, khoảng cách giữa giá cà phê thế giới và trong nước tiếp tục nới rộng – diễn biến thường thấy mỗi khi bước vào vụ thu hoạch rộ.

Giá cà phê hôm nay 30-11: Một tuần lạ lùng- Ảnh 1.

Giá cà phê thế giới tuần qua vẫn tăng

Giá Arabica giao tháng 3-2026 trên sàn New York cũng tăng mạnh lên 8.400 USD/tấn, cao hơn 260 USD/tấn, tương đương mức tăng 3,19%. 

Việc cả hai sàn đồng loạt tăng trong tuần qua khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó thị trường dự đoán giá cà phê sẽ giảm sâu sau khi Mỹ tuyên bố xóa thuế hoàn toàn đối với mặt hàng cà phê, kể cả nhập khẩu từ Brazil.

Thực tế cho thấy dù chính sách thuế mới đã áp dụng, giá cà phê vẫn không giảm. Lý do chủ yếu nằm ở yếu tố nguồn cung: thời tiết cực đoan tại Brazil và Việt Nam, hai vùng sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, khiến giới đầu cơ lo ngại nguy cơ thiếu hàng trong tương lai. 

Trong khi doanh nghiệp Mỹ được lợi nhờ giảm chi phí nhập khẩu, nông dân trồng cà phê trong nước lại chưa hưởng lợi trực tiếp khi giá nội địa không tăng tương ứng theo thế giới.

Giá cà phê hôm nay 29-11: Thêm phiên tăng và định hướng mới của cà phê Việt

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng chục nghìn tấn 'vàng trắng' của Việt Nam được Indonesia tích cực săn lùng: diện tích trồng hơn 900.000 ha, nước ta là ông trùm top 5 thế giới

Hàng chục nghìn tấn 'vàng trắng' của Việt Nam được Indonesia tích cực săn lùng: diện tích trồng hơn 900.000 ha, nước ta là ông trùm top 5 thế giới Nổi bật

‘Cơn đau đầu’ mới của Elon Musk: Doanh số giảm gần 1 nửa tại châu Âu khi thị trường xe điện chung tăng 26% – chuyện gì đang xảy ra?

‘Cơn đau đầu’ mới của Elon Musk: Doanh số giảm gần 1 nửa tại châu Âu khi thị trường xe điện chung tăng 26% – chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Xe máy Honda bị đẩy giá cao chót vót

Xe máy Honda bị đẩy giá cao chót vót

11:32 , 30/11/2025
100 chiếc iPhone gập đầu tiên được thử nghiệm, mức giá khó tin

100 chiếc iPhone gập đầu tiên được thử nghiệm, mức giá khó tin

10:30 , 30/11/2025
'Kẻ thay thế' Honda Air Blade trình làng: động cơ 125cc siêu tiết kiệm xăng, giá chưa tới 40 triệu đồng

'Kẻ thay thế' Honda Air Blade trình làng: động cơ 125cc siêu tiết kiệm xăng, giá chưa tới 40 triệu đồng

09:26 , 30/11/2025
Trung Quốc dự báo xuất khẩu ô tô sẽ vượt 6,8 triệu xe trong năm 2025 - Đông Nam Á là thị trường đầy tiềm năng

Trung Quốc dự báo xuất khẩu ô tô sẽ vượt 6,8 triệu xe trong năm 2025 - Đông Nam Á là thị trường đầy tiềm năng

08:45 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên