Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 26-11: Tăng 3 con số trở lại

26-11-2025 - 09:19 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng mạnh với Robusta. Đây là thông tin nông dân cà phê Việt Nam chờ đợi những ngày qua

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 26 -11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 2,34% - 2,39%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 1,66% - 2,07%. 

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 tăng 106 USD/tấn, lên 4559 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 150 USD/tấn, lên 9.130 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến cũng tăng trở lại từ mức bình quân 110.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hôm qua, giá cà phê tại Lâm Đồng thủng mốc 110.000 đồng/kg, xuống còn 109.500 đồng/kg do khu vực này cà phê thu hoạch thường thiếu nắng để phơi và vận chuyển xa hơn các vùng khác.

Giá cà phê hôm nay 26-11: Tăng 3 con số trở lại- Ảnh 1.

Tuy Việt Nam có nhiều loại cà phê nhưng 95% là Robusta

Giá cà phê bật tăng sau khi Mỹ đã hạ thuế nhập khẩu cà phê cho cả cà phê Brazil. Tuy nhiên, thời tiết đều bất lợi cho nguồn cung cà phê ở 2 nước sản xuất lớn nhất là Việt Nam và Brazil nên các nhà đầu tư dự đoán giá cà phê vẫn nóng là điều dễ hiểu.

Dưới góc độ nhà đầu tư, với kế hoạch trồng đến 10.000 ha cà phê đến năm 2027, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho rằng Trung Quốc là động lực chính tạo nên cơn sốt giá cà phê 2-3 năm qua. 

Giá cà phê đã tăng gấp 3, người trồng lãi lớn khi thị trường đông dân nhất thế giới đang chuyển từ văn hóa trà sang cà phê, tạo ra nhu cầu lớn.

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Nga, Lào cùng đổ bộ Việt Nam: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam xuất siêu 20 tỷ USD - riêng ngành hàng này đóng góp 18 tỷ USD, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới

Việt Nam xuất siêu 20 tỷ USD - riêng ngành hàng này đóng góp 18 tỷ USD, nước ta xuất khẩu đứng top thế giới Nổi bật

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Nga, Lào cùng đổ bộ Việt Nam: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Nga, Lào cùng đổ bộ Việt Nam: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu Nổi bật

Phát hiện vật liệu thay thế đất hiếm: Lối thoát nào cho ngành xe điện thế giới giữa 'cơn khát' nguồn cung từ Trung Quốc?

Phát hiện vật liệu thay thế đất hiếm: Lối thoát nào cho ngành xe điện thế giới giữa 'cơn khát' nguồn cung từ Trung Quốc?

09:07 , 26/11/2025
Trung Quốc giảm nhập hàng, sản vật tỷ đô của Việt Nam có thể gặp khó

Trung Quốc giảm nhập hàng, sản vật tỷ đô của Việt Nam có thể gặp khó

08:50 , 26/11/2025
Hyundai Santa Fe sắp có bản điện không lo tìm trạm sạc: Có thể nạp điện bằng động cơ, ra mắt 2027, chạy được hơn 1.100km

Hyundai Santa Fe sắp có bản điện không lo tìm trạm sạc: Có thể nạp điện bằng động cơ, ra mắt 2027, chạy được hơn 1.100km

08:40 , 26/11/2025
Từng khuynh đảo thị trường, dòng điện thoại Samsung “mất tích bí ẩn” cách đây 3 năm sắp được bán trở lại?

Từng khuynh đảo thị trường, dòng điện thoại Samsung “mất tích bí ẩn” cách đây 3 năm sắp được bán trở lại?

08:31 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên