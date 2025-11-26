Giá cà phê hôm nay 26-11: Tăng 3 con số trở lại

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 26 -11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 2,34% - 2,39%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 1,66% - 2,07%.

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 tăng 106 USD/tấn, lên 4559 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 150 USD/tấn, lên 9.130 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến cũng tăng trở lại từ mức bình quân 110.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hôm qua, giá cà phê tại Lâm Đồng thủng mốc 110.000 đồng/kg, xuống còn 109.500 đồng/kg do khu vực này cà phê thu hoạch thường thiếu nắng để phơi và vận chuyển xa hơn các vùng khác.

Tuy Việt Nam có nhiều loại cà phê nhưng 95% là Robusta

Giá cà phê bật tăng sau khi Mỹ đã hạ thuế nhập khẩu cà phê cho cả cà phê Brazil. Tuy nhiên, thời tiết đều bất lợi cho nguồn cung cà phê ở 2 nước sản xuất lớn nhất là Việt Nam và Brazil nên các nhà đầu tư dự đoán giá cà phê vẫn nóng là điều dễ hiểu.

Dưới góc độ nhà đầu tư, với kế hoạch trồng đến 10.000 ha cà phê đến năm 2027, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho rằng Trung Quốc là động lực chính tạo nên cơn sốt giá cà phê 2-3 năm qua.

Giá cà phê đã tăng gấp 3, người trồng lãi lớn khi thị trường đông dân nhất thế giới đang chuyển từ văn hóa trà sang cà phê, tạo ra nhu cầu lớn.



