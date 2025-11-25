Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 25-11: Robusta đột ngột đi xuống, Arabica tăng mạnh

25-11-2025 - 09:34 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay 25-11: Robusta đột ngột đi xuống, Arabica tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều theo hướng bất lợi cho Robusta

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 25 -11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 38 – 53 USD/tấn; trong khi giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 130 – 170 USD/tấn. 

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 53 USD/tấn, còn 4.453 USD/tấn; giá Arabica giao tháng 12-2025 tăng 170 USD/tấn, lên 8.980 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm từ mức bình quân 111.900 đồng/kg của ngày hôm trước. 

Trước đó, giá cà phê thấp nhất ghi nhận ở Lâm Đồng, 111.000 đồng/kg và cao nhất tại Đắk Lắk 112.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 25-11: Robusta đột ngột đi xuống, Arabica tăng mạnh- Ảnh 1.

Cà phê Arabica rang xay và nhân xanh

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trong nước đang ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử. Tại Lâm Đồng, một số đại lý mua vào đã Arabica tươi vượt 30.000 đồng/kg, trong đo mức cao nhất lên tới 34.000 đồng/kg do lực mua tăng mạnh. Giá cà phê nhân xanh cũng vượt 200.000 đồng/kg.

Hai năm qua, nhờ giá cà phê tăng cao, hiệu quả kinh tế tốt nên nông dân tập trung chăm sóc, tăng chất lượng, năng suất.

Ngoài ra, làn sóng chế biến cà phê Arabica đặc sản cũng giúp Arabica thăng hạng trên thị trường thế giới.

Sau Lào, Campuchia, thêm một đối thủ sầu riêng chuẩn bị gia nhập thị trường Trung Quốc: Diện tích bằng 1/8 so với Việt Nam, dự kiến xuất khẩu từ 2026

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khó khăn ở đâu? Cứ đà này thị trường ô tô Việt Nam sẽ phá mọi đỉnh doanh số

Khó khăn ở đâu? Cứ đà này thị trường ô tô Việt Nam sẽ phá mọi đỉnh doanh số Nổi bật

Sau Lào, Campuchia, thêm một đối thủ sầu riêng chuẩn bị gia nhập thị trường Trung Quốc: Diện tích bằng 1/8 so với Việt Nam, dự kiến xuất khẩu từ 2026

Sau Lào, Campuchia, thêm một đối thủ sầu riêng chuẩn bị gia nhập thị trường Trung Quốc: Diện tích bằng 1/8 so với Việt Nam, dự kiến xuất khẩu từ 2026 Nổi bật

Chi tiết bản đồ khu vực dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ tại Hà Nội

Chi tiết bản đồ khu vực dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ tại Hà Nội

09:01 , 25/11/2025
Dịch vụ cá nhân hóa: 'Đặc quyền' mới trong cuộc đua xe sang tại Việt Nam

Dịch vụ cá nhân hóa: 'Đặc quyền' mới trong cuộc đua xe sang tại Việt Nam

08:19 , 25/11/2025
Tan hoang thủ phủ rau Lâm Đồng

Tan hoang thủ phủ rau Lâm Đồng

08:06 , 25/11/2025
Tôm hùm chết sạch, chất đống bốc mùi hôi thối sau lũ

Tôm hùm chết sạch, chất đống bốc mùi hôi thối sau lũ

07:10 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên