Ảnh minh họa

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ trong tháng 10 đạt hơn 13,4 tỷ USD. Tính lũy kế trong 10 tháng đầu năm, con số này lên tới 126,16 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ, đồng thời ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Mỹ tiếp tục giữ vai trò là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm trên 30% tổng kim ngạch. Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng chủ lực có mức tăng trưởng đột phá, phản ánh sự dịch chuyển đơn hàng toàn cầu và nhu cầu gia tăng ở các lĩnh vực công nghệ.

Trong đó, máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng gần 78%, đạt hơn 34 tỷ USD – mức tăng mạnh nhất trong thập kỷ, nhờ nhu cầu máy chủ AI, thiết bị công nghệ và linh kiện phục vụ sản xuất bán dẫn. Máy móc và thiết bị duy trì tăng trưởng ổn định 9,2%, lên 19,6 tỷ USD; điện thoại và linh kiện tăng nhẹ, đạt 9,02 tỷ USD sau hai năm chững lại. Dệt may, một trong những ngành xuất khẩu truyền thống, phục hồi tích cực với 14,81 tỷ USD, tăng 11,4%.

Một điểm đáng chú ý là sự bứt phá của nhóm đồ chơi và dụng cụ thể thao, với mức tăng hơn 255%, từ 1,47 tỷ USD lên 5,24 tỷ USD, sau khi nhiều doanh nghiệp Mỹ chuyển đơn hàng khỏi Trung Quốc. Cùng với đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 7,8 tỷ USD (tăng 6%), còn phương tiện vận tải và phụ tùng tăng gần 11%.

Khu vực nông – thủy sản cũng ghi nhận đà hồi phục rõ rệt. Rau quả tăng 58,5%, cà phê tăng hơn 60% nhờ giá thế giới ở mức cao; sản phẩm cao su tăng 51%. Thủy sản, sau giai đoạn suy giảm kéo dài, đã phục hồi với mức tăng 7,5%, khi tồn kho tại thị trường Mỹ giảm mạnh và nhu cầu đối với sản phẩm cao cấp khởi sắc trở lại.

Về tình hình xuất khẩu tại các thị trường quan trọng khác, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 56,98 tỷ USD (tăng 13,9%), EU đạt 46,5 tỷ USD (tăng 8,3%), ASEAN đạt 31,79 tỷ USD (tăng 3,1%), Hàn Quốc đạt 23,84 tỷ USD (tăng 12%), Nhật Bản đạt 22,03 tỷ USD (tăng 8,8%) và Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 14,33 tỷ USD (tăng 38,6%). Các số liệu cho thấy Mỹ vẫn là động lực tăng trưởng vượt trội, trong khi các thị trường khác duy trì đà mở rộng ổn định.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, việc Việt Nam duy trì mức tăng trưởng thương mại hai chữ số tiếp tục khẳng định sức chống chịu của doanh nghiệp và vị thế của Việt Nam như một nền kinh tế thương mại mở hàng đầu khu vực. Các chuyên gia cho rằng triển vọng cuối năm 2025 vẫn lạc quan nhờ đơn hàng mùa lễ hội tăng mạnh tại Hoa Kỳ và EU. Các nhóm hàng hưởng lợi như điện thoại – linh kiện, điện tử, cà phê, nông sản chế biến, dệt may. Doanh nghiệp tận dụng tốt ưu đãi EVFTA, CPTPP và RCEP. Các mặt hàng như cà phê, gạo thơm, cao su, hạt điều đang có xu hướng tăng giá.

Trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn nắm vai trò dẫn dắt tăng trưởng xuất nhập khẩu. Minh chứng là thống kê đến 15/11/2025, khu vực FDI tiếp tục là động lực chính của thương mại với 579,11 tỷ USD, tăng 25,1%. Đáng chú ý, cán cân thương mại đến giữa tháng 11 vẫn thặng dư 19,54 tỷ USD, tạo nền vĩ mô ổn định trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.