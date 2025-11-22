Ảnh minh họa

Ngày 13/11, Lào và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sau các cuộc thảo luận tại Trùng Khánh trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác SPS cấp Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc lần thứ 9.

Theo đó, một Nghị định thư Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật (SPS) mới đã được ký kết giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào - ông Kikeo Singnavong và Thứ trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc - ông Triệu Tăng Liên. Thỏa thuận này chính thức cho phép xuất khẩu nhãn Lào sang thị trường Trung Quốc, trở thành sản phẩm thứ 40 của Lào được cấp phép vào thị trường này.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí mở cửa thị trường Trung Quốc cho sầu riêng Lào theo các điều kiện SPS, mở ra cơ hội xuất khẩu 400 tấn sầu riêng cao cấp của Lào sang Trung Quốc vào năm 2026. Chính quyền hai nước nhấn mạnh rằng các nhà xuất khẩu Lào phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm của Trung Quốc.

Trước đó, Lào và Trung Quốc đã hợp tác thông qua nhiều sáng kiến nông nghiệp, trong đó có chương trình 25 năm nhằm cải thiện năng suất, giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản.

Các quan chức hai nước cũng đã thảo luận về việc mở rộng thương mại nông sản và đơn giản hóa các thủ tục tiếp cận thị trường. Tính đến nay, 39 nghị định thư SPS đã được ban hành, cho phép xuất khẩu 35 sản phẩm thực vật và 4 sản phẩm động vật từ Lào sang Trung Quốc. Đồng thời, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra đối với một số mặt hàng khác, bao gồm thịt bò đông lạnh và thịt bò chín mà Trung Quốc đã đồng ý xem xét thêm.

Việc mở rộng xuất khẩu nhãn và sầu riêng thể hiện bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa danh mục xuất khẩu nông sản của Lào, đồng thời tăng cường vai trò của nước này trong thương mại khu vực.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu vải, nhãn đứng thứ hai trên thế giới. Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến của Việt Nam trong quý 3/2025 đạt 40,6 triệu USD. Trong đó, sản phẩm chế biến từ nhãn như long nhãn tăng khủng hơn 1.200% so với cùng kỳ, đạt gần 23 triệu USD trong quý 3. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu phẩm chế biến từ nhãn tăng trưởng gần 300% phản ánh nhu cầu mạnh của các thị trường tiêu thụ lớn...

Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu chính ngạch với nhu cầu khoảng 700.000 tấn nhãn mỗi năm. Cùng với sầu riêng, khoai lang, thanh long hay chôm chôm, xoài, mít, nhãn tiếp tục nằm trong nhóm trái cây Việt Nam được nước này cấp phép nhập khẩu ổn định.

Việt Nam có nhiều vùng trồng nhãn lớn, trong đó Sơn La, Hưng Yên và các tỉnh miền Bắc chiếm ưu thế với tổng diện tích khoảng 68.000 ha. Hưng Yên được xem là trung tâm sản xuất nhãn của cả nước với khoảng 5.800 ha. Trong đó, 15-20% diện tích thuộc các giống đặc sản lâu đời như nhãn đường phèn, nhãn cùi cổ những loại quả nổi tiếng bởi vị ngọt thanh, cùi dày, hạt nhỏ. Các vùng trồng tập trung gồm Hồng Châu, Tân Hưng, Đức Hợp, Hồng Quang, Khoái Châu, Châu Ninh và Triệu Việt Vương.