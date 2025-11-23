Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố

23-11-2025 - 10:55 AM | Thị trường

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm so với giữa tuần nhưng so với cuối tuần trước vẫn cao hơn

Hôm nay 23-11, giá cà phê bình quân ở Tây Nguyên là 112.400 đồng/kg, giảm 2.100 đồng/kg so với phiên hôm trước nhưng cao hơn 2.100 đồng/kg, tương đương khoảng 1,9% so với cuối tuần trước.

Giá cà phê cao nhất vẫn ở Đắk Lắk 112.500 đồng/kg, thấp nhất ở Lâm Đồng 111.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giao tháng 1-2026 là 4.506 USD/tấn, tương đương 117.800 đồng/kg, cao hơn cuối tuần trước 283 USD/tấn, tương đương 6,7%.

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố- Ảnh 1.

Giá cà phê đang biến động mạnh

Như vậy, tuần qua giá cà phê trong nước tăng chậm hơn giá thế giới với khoảng cách khá xa cho thấy sức mua trong nước đang yếu, chủ yếu do ảnh hưởng điều kiện thời tiết bất lợi cho thu hoạch và vận chuyển.

Trong tuần, thị trường cà phê thế giới có 3 thông tin gây tác động mạnh. Đầu tiên là Mỹ hạ thuế đối ứng với cà phê nhập khẩu nhưng cà phê Brazil vẫn bị chịu mức 40%. 

Thông tin này đẩy giá cà phê tăng cao rồi sau đó hạ nhiệt vì thông tin Mỹ hạ thuế cà phê Brazil về 0%, hồi tố áp dụng tương tự như cà phê từ các xuất xứ khác.

Tuy nhiên, giá cà phê không thể hạ sâu khi Việt Nam, nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới đang hứng chịu thiên tai nặng nề, nhiều vùng trồng cà phê tác động trực tiếp.


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

