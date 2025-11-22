Giá cà phê hôm nay 22-11: Giảm mạnh khi Mỹ xóa thuế cho cà phê Brazil

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 22 -11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 2,69% - 2,85%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 1,59% - 2,01%.

Một phiên đỏ lửa

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 125 USD/tấn, còn 4.506 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 giảm 140 USD/tấn, còn 8.820 USD/tấn.

Mức chốt phiên như trên là khá "nhẹ nhàng" bởi trong đêm, giá cà phê Robusta có lúc giảm đến 371 USD/tấn còn Arabica giảm đến 550 USD/tấn trước làn sóng bán tháo mạnh mẽ của giới đầu tư.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm mạnh từ mức bình quân 114.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê cao nhất ở Đắk Lắk, ở mức 114.700 đồng/kg; giá thấp nhất ghi nhận ở Lâm Đồng 113.500 đồng/kg. Đây là tin không vui với người nông dân trồng cà phê bởi đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, một số vùng bị ngập nước, lũ quét gây mất mùa.

Giá cà phê biến động mạnh gần đây

Mỹ xóa thuế cho cà phê Brazil

Thị trường cà phê trải qua một phiên bán tháo mạnh mẽ khi ảnh hưởng trực tiếp bởi sắc lệnh hủy bỏ toàn bộ thuế với nhiều nông sản Brazil, trong đó có cà phê của Mỹ.

Quyết định này được ký ngày 20-11 (giờ Mỹ) nhưng có hiệu lực từ ngày 13-11, tức hồi tố những lô hàng đã đóng thuế đối ứng sẽ được chính phủ Mỹ hoàn lại.

Điều này kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy cà phê Brazil sang Mỹ, giúp hạ nhiệt giá cà phê đáng kể. Brazil là nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới và nguồn cung số 1 của Mỹ.

Thời gian qua, xuất khẩu cà phê Brazil giảm mạnh trước áp lực thuế quan nên các chuyên gia cho rằng lượng tồn kho ở đây khá lớn chờ bán ra.