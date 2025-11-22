Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 22-11: Giảm mạnh khi Mỹ xóa thuế cho cà phê Brazil

22-11-2025 - 10:12 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay chứng kiến một phiên ngập trong sắc đỏ sau khi Mỹ công bố xóa thuế hoàn toàn cho cà phê Brazil

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 22 -11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 2,69% - 2,85%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 1,59% - 2,01%. 

Một phiên đỏ lửa

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 giảm 125 USD/tấn, còn 4.506 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 giảm 140 USD/tấn, còn 8.820 USD/tấn.

Mức chốt phiên như trên là khá "nhẹ nhàng" bởi trong đêm, giá cà phê Robusta có lúc giảm đến 371 USD/tấn còn Arabica giảm đến 550 USD/tấn trước làn sóng bán tháo mạnh mẽ của giới đầu tư.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ giảm mạnh từ mức bình quân 114.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê cao nhất ở Đắk Lắk, ở mức 114.700 đồng/kg; giá thấp nhất ghi nhận ở Lâm Đồng 113.500 đồng/kg. Đây là tin không vui với người nông dân trồng cà phê bởi đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, một số vùng bị ngập nước, lũ quét gây mất mùa.

Giá cà phê hôm nay 22-11: Giảm mạnh khi Mỹ xóa thuế cho cà phê Brazil- Ảnh 1.

Giá cà phê biến động mạnh gần đây

Mỹ xóa thuế cho cà phê Brazil

Thị trường cà phê trải qua một phiên bán tháo mạnh mẽ khi ảnh hưởng trực tiếp bởi sắc lệnh hủy bỏ toàn bộ thuế với nhiều nông sản Brazil, trong đó có cà phê của Mỹ. 

Quyết định này được ký ngày 20-11 (giờ Mỹ) nhưng có hiệu lực từ ngày 13-11, tức hồi tố những lô hàng đã đóng thuế đối ứng sẽ được chính phủ Mỹ hoàn lại. 

Điều này kỳ vọng sẽ khơi thông dòng chảy cà phê Brazil sang Mỹ, giúp hạ nhiệt giá cà phê đáng kể. Brazil là nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới và nguồn cung số 1 của Mỹ. 

Thời gian qua, xuất khẩu cà phê Brazil giảm mạnh trước áp lực thuế quan nên các chuyên gia cho rằng lượng tồn kho ở đây khá lớn chờ bán ra.

Café Amazon đã chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam?

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dầu, đất hiếm, kim loại quý không thiếu thứ gì - đây là khu vực tất cả cường quốc đều chạy đua để kiếm ‘1 miếng bánh’

Dầu, đất hiếm, kim loại quý không thiếu thứ gì - đây là khu vực tất cả cường quốc đều chạy đua để kiếm ‘1 miếng bánh’ Nổi bật

Cứ bảo iPhone là xịn nhất nhưng đây là “bằng chứng” cho thấy điện thoại này chưa thể sánh bằng Android

Cứ bảo iPhone là xịn nhất nhưng đây là “bằng chứng” cho thấy điện thoại này chưa thể sánh bằng Android Nổi bật

Sau sầu riêng, Lào sắp trở thành đối thủ của một loại trái cây Việt Nam tại Trung Quốc, nước ta đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu

Sau sầu riêng, Lào sắp trở thành đối thủ của một loại trái cây Việt Nam tại Trung Quốc, nước ta đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu

09:34 , 22/11/2025
Xe hybird tăng lợi thế trên thị trường nhờ ưu đãi thuế

Xe hybird tăng lợi thế trên thị trường nhờ ưu đãi thuế

09:16 , 22/11/2025
Lộ trình bắt buộc dùng xăng E10

Lộ trình bắt buộc dùng xăng E10

08:55 , 22/11/2025
MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng từ Binance Charity ủng hộ đồng miền Trung khắc phục bão lụt

MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng từ Binance Charity ủng hộ đồng miền Trung khắc phục bão lụt

08:45 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên