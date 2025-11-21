Café Amazon đã chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam?

Gần đây, nhiều người dùng bất ngờ khi nhắn tin vào fanpage chính thức của Café Amazon Vietnam và nhận được phản hồi tự động với nội dung thông báo thương hiệu đã đóng cửa. Việc hệ thống chỉ còn trả lời bằng tin nhắn tự động, không có bất kỳ giải thích hay cập nhật mới nào trên Fanpage khiến cộng đồng đặt câu hỏi liệu chuỗi cà phê Thái Lan có đang "âm thầm" rút khỏi thị trường Việt Nam hay không.

Trước khi xuất hiện tin nhắn auto-reply này, mạng xã hội đã xôn xao vì một loạt thông tin từ chính nhân viên trong hệ thống. Nhiều bài đăng trên Facebook cho biết Café Amazon đã dừng hoạt động từ ngày 18/11, kèm theo chia sẻ về "ngày làm việc cuối cùng".

Những bài đăng này nhanh chóng thu hút phản hồi từ khách hàng. Không ít người tỏ ra tiếc nuối trước việc chuỗi cà phê Thái Lan đồng loạt đóng cửa. Một khách bình luận rằng mới ghé mua món yêu thích cách đó vài ngày và dự định quay lại thì hôm nay đã thấy thông báo đóng cửa. Một người khác cho biết sáng mở ứng dụng đặt món nhưng không còn thấy cửa hàng xuất hiện, ban đầu nghĩ chỉ "dừng hợp tác với app", nhưng hóa ra thương hiệu đã ngưng hoạt động hoàn toàn. Một số khách quen quanh khu vực trường học cũng chia sẻ băn khoăn vì chi nhánh gần họ "trả mặt bằng quá nhanh".

Trước đó vào đầu tháng 10, theo Insideretail, Sở Giao dịch Chứng khoán Bangkok xác nhận Tập đoàn Central Plaza Hotel Public Company Limited (Centel) đã rút khỏi liên doanh vận hành Café Amazon tại Việt Nam. Việc này kéo theo quá trình giải thể Công ty cổ phần ORC Coffee Passion Group (ORCG) – pháp nhân điều hành toàn bộ hệ thống. ORCG là liên doanh giữa Central Restaurants Group (Vietnam), nắm 40% cổ phần, và PTTOR International Holdings (Singapore), công ty con của PTT Oil and Retail Business, nắm 60% cổ phần. Trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Bangkok, Centel cho biết quyết định rút vốn nhằm "tái định hướng ưu tiên kinh doanh". Tính đến ngày 31/8, khoản đầu tư của Centel vào ORCG đạt 56 triệu baht (khoảng 1,72 triệu USD).

Với việc fanpage trả lời tự động rằng thương hiệu đã đóng cửa, mạng xã hội lan truyền thông tin từ nhân viên, khách hàng chứng kiến nhiều cửa hàng dừng hoạt động và hồ sơ doanh nghiệp xác nhận đối tác Thái Lan rút vốn, hàng loạt dấu hiệu cho thấy Café Amazon đã rời khỏi thị trường Việt Nam sau gần 5 năm hiện diện.

Trước thời điểm đóng cửa, Café Amazon có 12 cửa hàng tại khu vực miền Nam, chủ yếu ở TP.HCM. Ghi nhận trên thị trường cho thấy nhiều mặt bằng từng là vị trí trọng điểm của chuỗi – như 162 Nguyễn Thái Bình, 63 Đinh Tiên Hoàng, 822 Sư Vạn Hạnh, 444 Hoàng Văn Thụ và 792 Nguyễn Kiệm – đã treo biển cho thuê lại. Đây từng được xem là những "vị trí vàng" trong chiến lược hiện diện của thương hiệu.

Thúy Hạnh