Đấu với cafe 35k của Luckin, Cotti, Starbucks Trung Quốc bán quyền kiểm soát cho ‘ông trùm’ đang hỗ trợ Mixue

Starbucks cho biết sẽ bán quyền kiểm soát hoạt động tại Trung Quốc cho Boyu Capital trong một thỏa thuận định giá doanh nghiệp ở mức 4 tỷ đô la - một trong những thương vụ thoái vốn lớn nhất tại Trung Quốc của một công ty tiêu dùng toàn cầu trong những năm gần đây.

Chuỗi cà phê có trụ sở tại Seattle cho biết nguồn vốn từ Boyu sẽ giúp họ thúc đẩy tăng trưởng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nơi các đối thủ địa phương như Luckin và Cotti hiện đang cung cấp cà phê latte với giá 9,9 nhân dân tệ (1,4 đô la) - thấp bằng một phần ba giá của Starbucks.

"Chúng tôi đặt mục tiêu mang trải nghiệm Starbucks đến với nhiều khách hàng hơn, tại nhiều thành phố hơn trên khắp Trung Quốc. Chúng tôi thấy con đường phát triển từ 8.000 quán cà phê Starbucks hiện nay lên hơn 20.000 quán theo thời gian", Giám đốc điều hành Starbucks Brian Niccol cho biết trong một tuyên bố.

Thị phần sụt giảm

Theo thỏa thuận, Boyu - với một trong những người sáng lập là cháu trai của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân - sẽ nắm giữ tới 60% cổ phần của liên doanh mới. Starbucks sẽ nắm giữ 40% và tiếp tục cấp phép thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ cho liên doanh.

Công ty Mỹ cho biết giá trị của mảng kinh doanh bán lẻ tại Trung Quốc đại lục, gồm cả giá trị cổ phần được giữ lại và thu nhập từ việc cấp phép trong ít nhất 10 năm tới - sẽ đạt tổng cộng hơn 13 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Starbucks được ghi nhận là người tạo ra thị trường cà phê tại Trung Quốc sau khi gia nhập vào năm 1999. Tuy nhiên, thị phần của họ tại đây đã giảm xuống còn 14% vào năm ngoái từ mức 34% vào năm 2019, theo dữ liệu từ Euromonitor International.

Starbucks dự kiến tập trung vào thế mạnh truyền thống của mình là chuỗi cà phê nơi mọi người muốn gặp gỡ và dành thời gian. Các nhà phân tích cũng đồng tình rằng là một sai lầm nếu Starbucks tham gia vào cuộc chiến giá cả quyết liệt với Luckin hay Cotti.

Luckin, tập trung vào dịch vụ mang đi và giao hàng, hiện có hơn 20.000 cửa hàng nhượng quyền tại Trung Quốc và năm nay đã “đánh chiếm” cả “sân nhà” của Starbucks khi mở hai cửa hàng tại New York.

Tuy nhiên, Starbucks đã giảm giá một số đồ uống không phải cà phê và đẩy nhanh việc giới thiệu các sản phẩm nội địa hóa mới để cạnh tranh tốt hơn. Doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương đương ở Trung Quốc đã tăng 2% trong quý kết thúc vào ngày 29/6, so với mức tăng trưởng bằng 0 trong quý trước.

Boyu sẽ mang tới điều gì cho Starbucks?

Theo một nguồn tin thân cận với kế hoạch của công ty đầu tư này, Boyu sẽ giúp mở thêm nhiều cửa hàng Starbucks tại các thành phố cấp thấp hơn và giúp các cửa hàng hiện có tiết kiệm chi phí hơn.

Các công ty toàn cầu khác cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự với hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Chẳng hạn, McDonald's đã bán 80% hoạt động tại Trung Quốc và Hồng Kông cho các nhà đầu tư, bao gồm cả Citic, với giá 2,1 tỷ đô la vào năm 2017. Thương vụ này sau đó được đánh giá là thành công.

"Boyu rõ ràng không giống Citic, một doanh nghiệp nhà nước có lợi thế rất lớn về chuỗi cung ứng tại Trung Quốc về bất động sản và đất đai", Jason Yu, Tổng giám đốc CTR Market Research, cho biết.

"Boyu giống một công ty cổ phần tư nhân hơn. Họ có thể sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ chiến lược hơn cho Starbucks và cũng giúp họ xây dựng các mối quan hệ và quan hệ đối tác kỹ thuật số", ông nói.

Boyu có trụ sở tại Hồng Kông, được thành lập vào năm 2010, đã tạo dựng tên tuổi bằng cách đầu tư vào một số công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc. Gần đây, họ tăng cường đầu tư vào các sản phẩm tiêu dùng, đáng chú ý là hỗ trợ cho tập đoàn trà sữa khổng lồ Mixue Group và nắm giữ 45% cổ phần của công ty điều hành cửa hàng bách hóa cao cấp SKP.

