Giá cà phê hôm nay 21-11: Quay đầu tăng rất mạnh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 21-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 2% - 2,55%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng nhẹ dưới 1%.

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026, giá tăng 115 USD/tấn, lên 4.631 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025, tăng 40 USD/tấn, lên 8.960 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến tăng trở lại từ mức 113.300 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Nguồn cung cà phê của Việt Nam đang bị đe dọa bởi thiên tai

Những phiên gần đây, giá cà phê trong nước ở trạng thái tăng ít hơn giá thế giới và giảm mạnh hơn khi giá sàn giảm. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết, nhiều nơi ngập lụt khiến cho việc thu hoạch, sấy, bảo quản và vận chuyển khó khăn.

Trong đợt lũ lụt, sạt lở hiện tại, đã có một số vùng trồng cà phê ở Đắk Lắk chín đỏ bị ngập lụt toàn bộ, nhà vườn có nguy cơ mất trắng. Một số lò sấy, kho chứa cà phê cũng bị ngập nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh.

Điều này khiến cho giới kinh doanh quốc tế lo ngại về tương lai nguồn cung Robusta bị hụt, đẩy giá cà phê lên cao.



