Giá cà phê hôm nay 16-11: Tuần buồn của giá cà phê

16-11-2025 - 09:05 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh theo giá thế giới, một số nơi giá đại lý mua vào mất mốc 110.000 đồng/kg

Hôm nay 16-11, giá cà phê mới nhất trong nước ở mức 110.300 đồng/kg, giảm 2.600 đồng/kg so với phiên hôm trước và giảm đến 9.000 đồng/kg so với tuần trước, tương đương 7,6%.

Một số địa phương có giá dưới mốc 110.000 đồng/kg như: Gia Lai 109.800 đồng/kg, Lâm Đồng 108.700 đồng/kg.

Trong khi đó, trên các sàn cà phê thế giới, giá Robusta giao tháng 1-2026 chốt tuần ở mức 4.223 USD/tấn, giảm 307 USD/tấn so với tuần trước, tương đương mức giảm 6,8%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 ở mức 8.810 USD/tấn, giảm 180 USD/tấn, tương đương 2%.

Giá cà phê hôm nay 16-11: Tuần buồn của giá cà phê- Ảnh 1.

Tuần qua, giá Robusta giảm sâu khi Việt Nam vào chính vụ, sản lượng dồi dào trong khi giới kinh doanh trên sàn lại bán tháo trước tin Mỹ miễn thuế đối ứng cho loại nông sản này.

Ngoài ra, trong tháng 10-2025, Brazil xuất khẩu cà phê tăng trở lại, đặc biệt là Robusta với số lượng 27.000 tấn khiến nguồn cung dồi dào hơn.

Mỹ giảm thuế cà phê tuy tác động tiêu cực lên giá cà phê nguyên liệu nhưng lại là tin tốt cho xuất khẩu cà phê thành phẩm bởi khả năng cạnh tranh tốt hơn.

Giá cà phê hôm nay 15 -11: Bốc hơi theo thuế Mỹ

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

