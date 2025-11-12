Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 12-11: Arabica lại tăng nóng, Robusta có diễn biến bất ngờ

12-11-2025 - 09:12 AM | Thị trường

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại tăng với Arabica, kéo rộng khoảng cách với Robusta

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 12-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm nhẹ từ 5-9 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ lại tăng từ 1,28%-1,92%. 

Robusta chỉ bằng nửa giá Arabica

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026 ở mức 4.618 USD/tấn, giảm 0,1%; trong khi Arabica giao tháng 12-2025 tăng 180 USD/tấn, lên 9.320 USD/tấn.

Như vậy, giá Arabica đang cao gấp đôi so với Robusta trong khi niên vụ trước, có thời điểm 2 mặt hàng này giá tương đương nhau ở mức khoảng 5.000 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mức bình quân 118.700 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Hôm qua, giá cà phê trong nước cao nhất ở Đắk Lắk, với 119.000 đồng/kg trong khi ở Lâm Đồng một số nông dân bán ra giá chỉ 117.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 12-11: Arabica lại tăng nóng, Robusta có diễn biến bất ngờ- Ảnh 1.

Arabica đang tăng giá nóng

Arabica bị thiếu do bị găm hàng?

Giá Arabica tăng nóng khi số liệu xuất khẩu cà phê nhân Brazil tháng 10-2025 chỉ đạt 232.800 tấn, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 năm gần đây, Brazil duy trì là nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới với khoảng 32% thị phần, chủ lực là Arabica.

Arabica tăng giá nóng là tin vui trước mắt cho các nước sản xuất nhưng gây ra rủi ro dài hạn.

Bộ Nông nghiệp Ethiopia – nước xuất khẩu cà phê lớn số 5 thế giới, chủ lực là Arabica vừa phát động chiến dịch kiểm tra toàn quốc nhằm xử lý tình trạng đầu cơ cà phê.

Chiến dịch này tập trung vào các nhà cung cấp và doanh nghiệp xuất khẩu bị cáo buộc đã tích trữ hàng để chờ giá tăng, khiến nguồn cung sụt giảm.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Ethiopia cho thấy sản lượng xuất khẩu chỉ đạt 75% mục tiêu trong khi giá trị tăng 47% do giá tăng vọt. Số liệu này cho thấy, giá Arabica đã tăng gấp đôi trong năm qua.

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới: Giá gạo tăng vọt hơn 50% chỉ trong 1 năm, nhiều ngành công nghiệp quan trọng bị hệ lụy

Theo Ngọc Ánh - Ảnh: AN NA

Người lao động

