Giá cà phê hôm nay 9-11: Ai là vua xuất khẩu cà phê?

09-11-2025 - 08:14 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay đã tăng rất tốt so với tuần trước khi giá trong nước tăng 2.500 đồng/kg, Robusta thế giới tăng 108 USD/tấn

Hôm nay, 9-11, không có giá cà phê tham chiếu trên sàn, nhìn lại tuần qua kết quả đã khả quan.  

Giá cà phê tăng nóng

Đặc biệt, hôm qua, giá cà phê trong nước đã tăng mạnh nhất trong tuần, ở mức 2.500 đồng/kg khi giá thế giới tăng 118 USD/tấn; cao hơn ngày 4-11 khi giá sàn tăng 158 USD/tấn nhưng giá nội địa chỉ tăng 2.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta giao tháng 1-2026 ở mức 4.530 USD/tấn, tương đương 121.300 đồng/kg trong khi giá nội địa bình quân 119.300 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cà phê tăng tuần qua chủ yếu do tồn kho thấp với cả Arabica và Robusta cùng mưa bão đổ bộ Việt Nam.

Nhìn lại niên vụ qua, cà phê Việt Nam đã có một năm xuất khẩu được giá cao nhất, ở mức bình quân lên đến 5.610 USD/tấn (tính cả cà phê chế biến), tăng gần 53% so với niên vụ trước. 

Giá cà phê hôm nay 9-11: Ai là vua xuất khẩu cà phê?- Ảnh 1.

Giá cà phê ở mức cao trong vài vụ qua

Điểm danh 10 ông lớn xuất khẩu cà phê

Nhờ vậy, với sản lượng 1,5 triệu tấn, không quá cao nhưng Việt Nam đã thu về hơn 8,4 tỉ USD, là loại cây trồng mang về giá trị xuất khẩu cao nhất.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), nếu tính về kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân sống thì 20 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm thị phần 85,3% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Trong đó, tốp 10 là Intimex Group (11,3%), Vĩnh Hiệp (10,8%), Louis Dreyfus Việt Nam (8,3%), Simexco Daklak (7,7%), Tuấn Lộc Commodities (6,7%), Intimex Mỹ Phước (5,3%), Volcafe Việt Nam (3,3%), Mascopex (3,1%), Cát Quế (3,1%), Tín Thành Đạt (3%).

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xuất khẩu cà phê nhân sống chiếm gần 30% thị phần.

Giá cà phê hôm nay 8 -11: Quay đầu tăng mạnh

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

