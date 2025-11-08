Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 8 -11: Quay đầu tăng mạnh

08-11-2025 - 09:23 AM

Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng 3 con số cả Robusta và Arabica.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 8-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 1,89% - 2,6%; kỳ hạn tham chiếu tháng 1-2026 giá Robusta tăng 118 USD/tấn, lên 4.530 USD/tấn. 

Như vậy, trong tuần qua, giá cà phê đã trải qua nhiều phiên biến động, chốt tuần giá Robusta kỳ hạn tham chiếu tăng 108 USD/tấn so với chốt tuần trước, tương đương tăng 2,38%. 

Đây là thông tin tích cực khi vụ thu hoạch của Việt Nam đang rộ, bổ sung nguồn cung.

Giá cà phê hôm nay 8 -11: Quay đầu tăng mạnh- Ảnh 1.

Diễn biến giá Robusta tuần qua trên sàn London - Anh kỳ hạn giao tháng 1-2026

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica tăng 1,51% - 2,79%; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 240 USD/tấn, lên 8.990 USD/tấn. So với chốt tuần trước, giá cà phê Arabica tăng 350 USD/tấn, tương đương 4,05%, mạnh hơn cả Robusta.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước kỳ vọng sẽ tăng trở lại từ mức bình quân 116.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Thị trường cà phê cuối tuần nóng trở lại khi bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho trồng trọt của Việt Nam và một cơn bão mới dự báo sắp đổ bộ.

Giá cà phê hôm nay 7-11: Bất ngờ bốc hơi 3 con số


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

