Giá cà phê hôm nay 5-11: Cà phê Việt được săn đón

05-11-2025 - 08:25 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay chững lại sau phiên tăng nóng hôm qua và đang giữ ở mặt bằng cao

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 5-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 1-12 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ điều chỉnh nhẹ ở mức dưới 0,35%. 

Giá cà phê trong nước về lại mốc 120.000 đồng/kg

Ở kỳ hạn tham chiếu, tháng 1-2026 với Robusta giá giảm 12 USD/tấn, còn 4.681 USD/tấn; tháng 12-2025 với Arabica giảm 30 USD/tấn, còn 8.930 USD/tấn, tức vẫn hơn 400 US cent/pound.

Quy đổi theo tỉ giá, Robusta tham chiếu ở mức 122.200 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mức bình quân 119.000 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê cao nhất ở Lâm Đồng với mức 119.500 đồng/kg. Thậm chí một số đại lý thông báo giá mua 120.000 đồng/kg - cột mốc kỳ vọng của nhiều nông dân.

Giá cà phê hôm nay 5-11: Cà phê Việt được săn đón- Ảnh 1.

Robusta Việt Nam đang "lên hương"

Cà phê Việt đang tạo "trend" trên thế giới

Chuyên gia cà phê Nguyễn Tấn Vinh cho hay cà phê Robusta Việt Nam đang tạo "trend" trên thế giới khi có rất nhiều nhà mua hàng thế giới đổ về Việt Nam tìm nguồn hàng.

Rất nhiều đơn vị sản xuất vừa và nhỏ tham gia các hội chợ, triển lãm cà phê trong nước sau đó tìm được khách mua quốc tế.

Không chỉ mua cà phê nguyên liệu, nhiều đầu mối còn tìm các nguồn cung cà phê thành phẩm thuần Việt để mang về phân phối.

Trong đó, cà phê sữa đá, cà phê pha phin là những món khách hàng yêu thích và muốn dùng theo gu của người Việt.

Một số quán cà phê ở nước ngoài, do người nước ngoài làm chủ, vẫn để tên "cà phê Việt" để hút khách.

Giá cà phê hôm nay 4-11: Tăng vọt

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

