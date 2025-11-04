Ảnh minh họa

Dự án khai thác đồng Antapaccay do tập đoàn Glencore quản lý tại tỉnh Espinar, vùng Cusco, đang nổi bật như một trong những mỏ đồng có tiềm năng lớn nhất tại Peru. Tuy nhiên dự án lại đang đối mặt với những phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng bản địa, tạo ra thách thức cho tiến trình phát triển.

Antapaccay được phát triển từ mỏ Tintaya, cách mỏ cũ khoảng 10 km, nằm ở độ cao khoảng 4.100 mét so với mực nước biển, một vị trí địa hình phức tạp nhưng giàu quặng. Trữ lượng ước tính lên tới 541 triệu tấn quặng, với hàm lượng trung bình 0,59 % đồng, 0,13 g/t vàng và 1,51 g/t bạc. Dự án mở rộng, bao gồm giai đoạn “Coroccohuayco‑Integration”, dự kiến nâng sản lượng đồng hàng năm lên tới 250.000 tấn, đồng thời tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có từ Tintaya để tối ưu hóa chi phí khai thác.

Với nhà máy tuyển quặng công suất 70.000 tấn mỗi ngày, Antapaccay được đánh giá là một “mỏ lớn chưa khai thác hết” tại Peru – quốc gia đứng thứ ba thế giới về sản xuất đồng. Dự án dự kiến tạo khoảng 3.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 1.100 việc làm thường xuyên khi vận hành, mang lại cơ hội kinh tế đáng kể cho người dân địa phương.

Ngoài ra, dự án đóng góp vào nguồn thu xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp điện, xây dựng và sản xuất xe điện toàn cầu. Nhờ thiết kế chi phí khai thác thấp và công nghệ hiện đại, Antapaccay cũng được kỳ vọng nâng cao hiệu quả kinh tế cho công ty vận hành và nền kinh tế Peru.

Tuy nhiên, dự án không tránh khỏi sự phản đối từ người dân. Vào tháng 3 2025, hơn 10 cộng đồng bản địa đã chặn đường vào mỏ để phản đối kế hoạch mở rộng trị giá 1,8 tỷ USD, lo ngại các tác động môi trường, nguồn nước và nông nghiệp. Người dân cũng phản ánh rằng họ chưa thấy đủ lợi ích từ dự án và chưa được tham vấn đầy đủ trước khi triển khai các hoạt động khai thác.

Glencore cho biết đã tiến hành các cuộc đối thoại với cộng đồng để giải quyết các mối quan ngại, đồng thời khẳng định các biện pháp bảo vệ môi trường và an toàn cho người dân sẽ được thực hiện nghiêm ngặt. Dù vậy, các cuộc phản đối vẫn diễn ra khiến tiến trình mở rộng gặp thách thức.

Dự án Antapaccay là minh chứng rõ nét cho xu hướng hiện nay: những dự án khai thác có tiềm năng kinh tế lớn, nhưng khi chưa cân nhắc đầy đủ lợi ích và mối quan ngại của cộng đồng, rủi ro về phản đối và trì hoãn sẽ luôn hiện hữu. Bài học từ Antapaccay cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tham vấn cộng đồng, bảo vệ môi trường và tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho người dân địa phương trong phát triển các dự án khoáng sản lớn.