Ảnh minh họa

Theo Reuters, lượng dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ được dự báo sẽ tăng trong tháng 11 khi các nhà máy lọc dầu đẩy nhanh tiến độ nhận hàng trước thời hạn 21/11. Đây chính là thời điểm Mỹ kết thúc giai đoạn nới lỏng lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn năng lượng lớn của Nga như Rosneft và Lukoil.

Theo dữ liệu từ Kpler, Ấn Độ đã nhập khẩu trung bình 1,62 triệu thùng dầu/ngày (bpd) từ Nga trong tháng 10, gần như không đổi so với tháng 9. Tuy nhiên, khối lượng dự kiến sẽ tăng trong tháng 11, khi các tàu chở dầu hướng đến Ấn Độ đã bốc dỡ trung bình 1,74 triệu thùng/ngày tại cảng Nga trong tháng 10, tăng so với mức 1,69 triệu thùng/ngày của tháng trước.

Với thời gian vận chuyển trung bình 25–30 ngày, phần lớn các lô hàng được bốc trong tháng 10 sẽ cập cảng Ấn Độ trước thời điểm Mỹ tái áp dụng lệnh trừng phạt. Sau thời hạn này, các lô hàng từ những thực thể không nằm trong danh sách trừng phạt vẫn có thể tiếp tục giao dịch, song với mức rủi ro cao hơn.

Ông Sumit Ritolia, nhà phân tích cấp cao về lọc dầu và mô hình hóa tại Kpler, nhận định:

“Chúng tôi nhận thấy lượng dầu thô Nga được chuyển đến Ấn Độ tăng rõ rệt trước ngày 21/11. Điều này chủ yếu nhờ việc lên kế hoạch vận chuyển sớm và rút ngắn thời gian quay vòng tàu.”

Trong khi dòng chảy sang Ấn Độ tăng, xuất khẩu dầu Nga sang Trung Quốc lại giảm mạnh gần 30% trong tháng 10, xuống chỉ còn 1 triệu thùng/ngày, cho thấy tín hiệu nhu cầu suy yếu từ thị trường lớn nhất châu Á. Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận mức giảm 8%, còn 349.000 thùng/ngày.

Điểm đáng chú ý là dòng dầu thô từ Mỹ sang Ấn Độ tăng vọt trong tháng 10, gần gấp ba lần so với tháng 9. Cụ thể, Hoa Kỳ đã cung cấp 568.000 thùng/ngày, tăng mạnh từ 207.000 thùng/ngày tháng trước, trở thành nhà cung cấp lớn thứ tư của Ấn Độ — sau Nga (1,62 triệu bpd), Iraq (826.000 bpd) và Saudi Arabia (669.000 bpd).

Đà tăng mạnh của nguồn cung Mỹ phần lớn thay thế các lô hàng từ UAE, vốn giảm còn 363.000 thùng/ngày so với 581.000 thùng/ngày trong tháng 9. Tuy nhiên, theo Ritolia, sự gia tăng từ Mỹ không liên quan trực tiếp đến lệnh trừng phạt mà đến từ yếu tố kinh tế.

“Với thời gian vận chuyển kéo dài 45–55 ngày, dòng chảy tăng từ Mỹ phản ánh lợi thế giá. Chênh lệch giá Brent–WTI nới rộng, cùng với nhu cầu yếu từ Trung Quốc, đã khiến dầu WTI Midland trở nên cạnh tranh hơn khi giao hàng cho Ấn Độ,” ông nói thêm.

Động thái này cho thấy các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang tận dụng tối đa khoảng trống thời gian trước khi các biện pháp trừng phạt mới của Washington có hiệu lực, đồng thời linh hoạt chuyển hướng nguồn cung để duy trì hiệu quả chi phí trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động.

Theo Reuters﻿