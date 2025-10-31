Ảnh minh họa

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu gần 500 nghìn tấn phân bón trong tháng 9/2025 với trị giá hơn 193 triệu USD, giảm 17,6% về lượng và giảm 13% về kim ngạch so với tháng trước đó. Giá nhập khẩu 401 USD/tấn, tăng 6%.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, nhập khẩu phân bón của nước ta đạt hơn 4,8 triệu tấn với trị giá hơn 1,7 tỷ USD, tăng 25,4% về lượng và tăng 33,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Giá trung bình 353 USD/tấn, tương ứng mức tăng 8% so với 9T/2025.

Xét về thị trường, phân bón nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc với 2,27 triệu tấn, trị giá hơn 805 triệu USD, tăng 40% về lượng và tăng 55% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu 354 USD/tấn, tương ứng mức tăng 10%.

Đứng thứ 2 là Nga với hơn 605 nghìn tấn, trị giá hơn 276 triệu USD, tăng mạnh 36% về lượng và tăng 44% về kim ngạch so với 9T/2025. Giá trung bình 455 USD/tấn, tăng 6%.

Tiếp đến thị trường Lào với hơn 285 nghìn tấn, trị giá hơn 83 triệu USD, tăng 9% về lượng và tăng 22% về kim ngạch. Giá cũng chứng kiến mức tăng 13%, tương ứng 292 USD/tấn.

Theo đánh giá của FAO, phân bón đóng vai trò quan trọng vì góp từ 30-60% giá trị đầu vào của vật tư nông nghiệp và làm tăng năng suất cây trồng ở mức 40-50%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) trong nhiều năm qua vừa sản xuất, vừa nhập khẩu ngành phân bón đã cung cấp cho nông nghiệp nước nhà từ 10-10,5 triệu tấn phân bón các loại và đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tự chủ sản xuất phân urea, phân bón chứa lân, phân đa lượng NPK… và tiến tới xuất khẩu nhiều chủng loại phân bón. Tuy nhiên, Việt Nam đang sử dụng với mức bón cao hơn nhiều quốc gia và gấp 3 lần trung bình của thế giới.

Theo Đề án phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, phấn đấu Việt Nam trở thành quốc gia có tỉ lệ sử dụng phân bón hữu cơ cao trong khu vực, diện tích trồng trọt có sử dụng phân bón hữu cơ chiếm 50%; 80% số tỉnh, thành phố xây dựng được mô hình sử dụng phân bón hữu cơ gắn với chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản có lợi thế của địa phương; 100% nguồn nguyên liệu sẵn có từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, rác thải sinh hoạt… được sử dụng làm phân bón hữu cơ trong cả quy mô nông hộ và sản xuất công nghiệp.

Về giá, trong 8 tháng đầu năm 2025, giá phân bón thế giới tăng 42,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa. Giá trong nước thường vận động theo thị trường quốc tế, do đó, các doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi rõ rệt nhờ giá bán cao và sản lượng tiêu thụ tích cực, kéo biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể.

Tuy giá phân bón đã đạt đỉnh vào tháng 8 và đang có xu hướng hạ nhiệt khi Trung Quốc nối lại xuất khẩu, VNDirect vẫn dự báo lợi nhuận cả năm 2025 của các doanh nghiệp nội địa sẽ tăng trưởng mạnh so với năm 2024. Các doanh nghiệp sản xuất urê và DAP được hưởng lợi nhiều nhất nhờ giá bán cao cùng chi phí khí đầu vào giảm.