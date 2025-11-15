Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 15 -11: Bốc hơi theo thuế Mỹ

15-11-2025 - 09:05 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh 3 con số với Robusta khi việc Mỹ giảm thuế nhập khẩu cà phê thêm rõ ràng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 15-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 2,71%-2,85%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm dưới 1% nhưng mốc 400 US cent/pound không còn. 

Ở kỳ hạn tham chiếu, Robusta giao tháng 1-2026 xuống còn 4.223 USD/tấn, giảm 120 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 giảm 40 USD/tấn, còn 8.810 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm tiếp từ mức 112.800 đồng/kg ngày hôm qua và có thể thủng mốc 110.000 đồng/kg.

Giá cà phê rớt liên tục gần đây khiến bên mua hàng ngần ngại mua vào do kỳ vọng giá sẽ giảm tiếp.

Giá cà phê hôm nay 15 -11: Bốc hơi theo thuế Mỹ- Ảnh 1.

Giá cà phê bốc hơi mạnh gần đây

Giá cà phê lại giảm đậm phiên cuối tuần khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 14-11 (giờ Mỹ) nhằm loại bỏ thuế quan đối với một loạt mặt hàng, bao gồm thịt bò, cà phê và trái cây nhiệt đới nhằm hạ nhiệt giá cả tiêu dùng.

Tuy nhiên, chi tiết về mức thuế mới cũng như thuế suất từ các nguồn cung có giống nhau hay không vẫn chưa được công bố.

Vừa qua, các doanh nghiệp nhập khẩu cà phê Mỹ phải chịu thuế suất 50% nếu nhập từ Brazil, 20% nếu nhập từ Việt Nam và một số nguồn cung khác có thuế từ 10-19%.

'Vàng' của người nông dân Việt vào mùa ‘lấp lánh’ - Xuất khẩu phá đỉnh lịch sử 8 tỷ USD, giá liên tục tăng phi mã vì đâu?


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

