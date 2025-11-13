Tổng thống Mỹ cam kết hạ thuế nhập khẩu cà phê nhằm kiềm chế giá tăng

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 11/11 trên kênh Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ hạ một số loại thuế quan đối với mặt hàng cà phê nhập khẩu.

Khi được hỏi về các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng giá lương thực thực phẩm tăng vọt, ông Trump khẳng định với Fox News rằng chính quyền sẽ hạ một số loại thuế quan, cho phép nhập khẩu thêm cà phê và sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Động thái này cho thấy rõ ý định của chính quyền Mỹ trong việc can thiệp vào giá cả hàng hóa, trong bối cảnh những lo ngại về gánh nặng chi phí cho các hộ gia đình Mỹ ngày càng gia tăng.

Hồi cuối tháng 10, Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá cà phê của Mỹ, một cấu thành quan trọng trong lạm phát tổng thể, đã tăng 18,9% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, giá cà phê bán lẻ trong tháng 8 đã tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần nguyên nhân được cho là do các loại thuế nhập khẩu của ông Trump. Vào tháng 7, Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đã bị áp mức thuế 50%, trong khi Việt Nam và Colombia lần lượt đối mặt với các mức thuế 20% và 10%.

Mỹ, quốc gia nhập khẩu hơn 99% lượng cà phê tiêu thụ, phụ thuộc rất lớn vào Brazil. Theo dữ liệu của Hệ thống thông tin thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UN Comtrade), Brazil chiếm 30,7% lượng cà phê nhập khẩu vào Mỹ tính theo khối lượng tịnh, tiếp theo là Colombia (18,3%) và Việt Nam (6,6%).

Ông Mark Warmuth, chủ sở hữu của Swing’s Coffee Roasters, một chuỗi cửa hàng trăm năm tuổi với nhiều chi nhánh ở Virginia và Washington, D.C., cho biết chi phí nhập khẩu tăng cao đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Ông chia sẻ với CNN rằng các mức thuế quan của ông Trump đã gây ra một tình thế rất khó khăn trên diện rộng. Ngoài ra, ông cho rằng các yếu tố về môi trường và lao động cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng tăng giá.

Ông Warmuth nói thêm rằng chính người tiêu dùng đang phải gánh chịu mọi chi phí và là đối tượng duy nhất chịu thiệt trong tình hình này. Ông Warmuth ước tính giá mỗi tách cà phê có thể tăng thêm khoảng 10-15 xu Mỹ. Ông lưu ý rằng ngay cả khi chi phí nhập khẩu hạt cà phê tăng 50%, giá bán lẻ khó có thể tăng với tỷ lệ tương ứng.