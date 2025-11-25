Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau Lào, Campuchia, thêm một đối thủ sầu riêng chuẩn bị gia nhập thị trường Trung Quốc: Diện tích bằng 1/8 so với Việt Nam, dự kiến xuất khẩu từ 2026

25-11-2025 - 06:33 AM | Thị trường

Để đạt mục tiêu này, nước này đang hướng tới việc nâng cấp công nghệ, bổ sung máy móc và xây dựng thị trường đầu ra ổn định.

Sau Lào, Campuchia, thêm một đối thủ sầu riêng chuẩn bị gia nhập thị trường Trung Quốc: Diện tích bằng 1/8 so với Việt Nam, dự kiến xuất khẩu từ 2026- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và xuất khẩu sầu riêng Myanmar, ông Kyaw Min, cho biết với Tân Hoa Xã vào ngày 23/11 rằng Myanmar đang chuẩn bị thâm nhập thị trường sầu riêng toàn cầu, với kế hoạch bắt đầu xuất khẩu từ giai đoạn 2026–2027.

Theo ông, các công tác chuẩn bị đã được triển khai, bao gồm đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) và phát triển sản phẩm theo hai hướng: sầu riêng tươi và các sản phẩm chế biến nhằm gia tăng giá trị. Hiệp hội kỳ vọng sẽ thu hút nhà đầu tư, chuyên gia và doanh nhân quốc tế tham gia hỗ trợ công tác chế biến sâu ngay tại Myanmar.

Ông Kyaw Min nhận định, ngành sầu riêng Myanmar có tiềm năng tăng trưởng nhanh, kỳ vọng mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể thông qua xuất khẩu. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, nước này đang hướng tới việc nâng cấp công nghệ, bổ sung máy móc và xây dựng thị trường đầu ra ổn định.

Nhằm quảng bá hình ảnh sầu riêng Myanmar, ông Myint Sein, người ủy thác của Cụm sản xuất và xuất khẩu sầu riêng Ayeyarwady, đã tích cực tham gia các sự kiện quốc tế như Triển lãm Trung Quốc – ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh sầu riêng châu Á. Ông cho rằng đây là cơ hội để Myanmar giới thiệu tiềm năng, kết nối doanh nghiệp nước ngoài và tìm kiếm thị trường mới, không chỉ với sản phẩm sầu riêng mà còn cả tre.

“Chúng tôi có đất đai, nhân công và nguồn nguyên liệu thô tốt. Điều chúng tôi cần bây giờ là công nghệ, máy móc, đầu tư và một thị trường vững mạnh”, ông nói. “Hầu hết người trồng trọt vẫn chưa thể thoát nghèo do chưa sản xuất được sản phẩm giá trị gia tăng. Thúc đẩy chế biến sâu sẽ giúp cải thiện thu nhập và đời sống cho họ”.

Hiện Myanmar có khoảng 24.281 ha diện tích trồng sầu riêng trên cả nước (tương đương khoảng 1/8 so với diện tích trồng tại Việt Nam tính đến năm 2024), trong đó hơn 1.610 hecta tại Yangon. Các vùng trồng chính bao gồm bang Kayin, bang Mon, vùng Tanintharyi, Bago, Yangon và Ayeyarwady.

Dù sở hữu quỹ đất dồi dào, Myanmar vẫn thiếu năng lực sản xuất và chế biến quy mô lớn. Các chuyên gia trong ngành nhận định, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cấp công nghệ sẽ là chìa khóa giúp nước này đẩy nhanh xuất khẩu trong những năm tới.

Theo ông Myint Sein, sự phát triển của ngành công nghiệp sầu riêng không chỉ giúp nâng cao đời sống người nông dân, mà còn đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế quốc gia nếu được triển khai đồng bộ và đúng hướng.

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

