Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Nga, Lào cùng đổ bộ Việt Nam: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu

26-11-2025 - 06:02 AM | Thị trường

Đây cũng chính là mặt hàng là ‘chìa khóa vàng’ của ngành nông sản.

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Nga, Lào cùng đổ bộ Việt Nam: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 546 nghìn tấn phân bón trong tháng 10 với trị giá hơn 202 triệu USD, tăng 13,5% về lượng và tăng 4,6% về kim ngạch so với tháng 9.

Lũy kế trong 10 tháng đầu năm, nước ta đã chi hơn 1,9 tỷ USD để nhập khẩu hơn 5,3 triệu tấn phân bón, tăng 23,3% về lượng và tăng 33% về kim ngạch so với 10T/2024. Giá nhập khẩu bình quân 355 USD/tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, phân bón nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc với 2,56 triệu tấn, trị giá 918,54 triệu USD, tăng 39% về lượng và tăng 56,2% về kim ngạch so với cùng kỳ. Giá trung bình 358 USD/tấn, tương ứng mức tăng 13%.

Đứng thứ 2 là Nga với hơn 618 nghìn tấn, trị giá hơn 282 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng 35% về trị giá so với 10T/2024. Giá bình quân 457 USD/tấn, tương ứng tăng 10%.

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Nga, Lào cùng đổ bộ Việt Nam: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu- Ảnh 2.

Lào đứng thứ 3 với hơn 291 nghìn tấn, trị giá 85,64 triệu USD với giá trung bình 293,4 USD/tấn, tương ứng mức tăng 0,2% về lượng, tăng 13,5% về kim ngạch và tăng 13,3% về giá.

Theo đánh giá của FAO, phân bón đóng vai trò quan trọng vì góp từ 30-60% giá trị đầu vào của vật tư nông nghiệp và làm tăng năng suất cây trồng ở mức 40-50%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) trong nhiều năm qua vừa sản xuất, vừa nhập khẩu ngành phân bón đã cung cấp cho nông nghiệp nước nhà từ 10-10,5 triệu tấn phân bón các loại và đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tự chủ sản xuất phân urea, phân bón chứa lân, phân đa lượng NPK… và tiến tới xuất khẩu nhiều chủng loại phân bón. Tuy nhiên, Việt Nam đang sử dụng với mức bón cao hơn nhiều quốc gia và gấp 3 lần trung bình của thế giới.

Trong cập nhật triển vọng ngành phân bón mới đây, chứng khoán VnDirect dự báo giá urê sẽ tiếp tục giảm trong các tháng còn lại của 2025, trong khi đó giá DAP dự kiến ổn định hơn.

Đối với urê: Giá bán trong nước tăng trong 2025 trước khi hạ nhiệt vào 2026. Thông thường, giá urê thế giới tăng sẽ hỗ trợ giá bán trong nước tăng. Với triển vọng giá urê thế giới năm 2025, VnDirect dự báo giá urê trong nước có dư địa tăng 12-15% so với cùng kỳ trong 2025, trước khi giảm khoảng 8-10% trong 2026.

Đối với DAP: Sau khi tăng mạnh trong 2025, giá bán DAP trong nước kỳ vọng giảm ở mức vừa phải trong 2026. Trong 8 tháng năm 2025, giá bán DAP trong nước (DAP Đình Vũ, khu vực miền Tây) tăng 13% kể từ đầu năm lên 17.100đ/kg, trong khi các thương hiệu nhập khẩu như DAP Hồng Hà tăng khoảng 20% kể từ đầu năm lên 25,000đ/kg.

Dự báo giá DAP trong nước sẽ tăng 13-15% so với cùng kỳ trong 2025. Năm 2026, dự báo giá bán DAP trong nước sẽ tiếp tục giảm dần nhưng vẫn cao hơn mức trung bình năm 2023.

Mặc dù giá phân bón có thể giảm dần trong các tháng còn lại của 2025, VnDirect kỳ vọng lợi nhuận cả năm của các nhà sản xuất phân bón trong nước vẫn tăng trưởng mạnh, đặc biệt với các nhà sản xuất urê và DAP, nhờ giá bán cao trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt và chi phí khí đầu vào thấp hơn.

Bên cạnh đó, Luật thuế Gía trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7/2025 dự kiến sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, khuyến khích đầu tư và mở rộng công suất, đặc biệt với các sản phẩm chất lượng cao như DAP, MAP và NPK.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ vừa lập kỷ lục chưa từng có

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

