Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vừa cho biết Moscow đang xem xét gia hạn các thỏa thuận xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc, trong đó có tuyến vận chuyển qua lãnh thổ Kazakhstan thêm 10 năm, đến năm 2033.

Động thái này được đánh giá là bước đi chiến lược trong bối cảnh Nga tìm cách củng cố thị phần tại thị trường châu Á nhằm bù đắp sự suy giảm từ châu Âu sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Reuters, hiện Nga xuất khẩu khoảng 1,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày bằng đường biển và 900.000 thùng qua hệ thống đường ống, chủ yếu đi ngang Kazakhstan. Việc tăng lưu lượng đường ống đã nhiều lần được thảo luận, trong đó có đề xuất nâng công suất tuyến Atasu–Alashankou thêm 2,5 triệu thùng dầu mỗi năm.

Trong giai đoạn đầu năm 2024, Kazakhstan cho biết đã tiến hành các nghiên cứu sơ bộ để đánh giá khả năng mở rộng, bao gồm việc xây dựng trạm bơm mới hoặc cải thiện dòng chảy dầu bằng phụ gia. Tuy nhiên, dù Trung Quốc là khách hàng lớn mua dầu thô của Nga, lưu lượng qua tuyến Kazan không ghi nhận thay đổi so với năm trước. Việc tăng xuất khẩu dường như thuận lợi hơn thông qua các chuyến hàng đường biển.

Phát biểu tại một diễn đàn Nga – Trung tại Bắc Kinh trong tuần này, ông Novak cho biết Nga hiện chiếm hơn 20% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Ông cũng đề cập khả năng mở rộng hợp tác sang các mặt hàng năng lượng khác như than đá. Từ sau khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra, Trung Quốc đã trở thành khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga.

Dù đẩy mạnh xuất khẩu, ngân sách Nga dự kiến sẽ chịu áp lực trong tháng này bởi đồng rúp tăng giá và giá dầu giảm. Reuters ước tính doanh thu từ hydrocarbon của Nga có thể giảm tới 35% so với cùng kỳ năm 2023, xuống còn khoảng 6,63 tỷ USD. Doanh thu từ dầu khí hiện chiếm khoảng một phần ba tổng nguồn thu ngân sách liên bang.

Giới phân tích cho rằng nếu thỏa thuận gia hạn đến 2033 được thông qua, Nga sẽ có thêm dư địa ổn định dòng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đồng thời gia tăng vai trò tại khu vực Á – Âu. Tuy nhiên, yếu tố giá dầu quốc tế và biến động kinh tế nội địa sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với nguồn thu của Moscow trong thời gian tới.

Theo Oilprice﻿