Xuất khẩu sầu riêng tăng 200% trong một tháng

11 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 64 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, vượt con số kỷ lục của năm trước. Thặng dư thương mại nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 19,55 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các mặt hàng nông sản có xu hướng tăng trưởng tích cực, cà phê, rau quả, hạt điều và hạt tiêu đều ghi nhận mức mở rộng đáng kể về giá trị xuất khẩu. Cà phê dẫn đầu với mức tăng rất mạnh cả về khối lượng và giá trị, đồng thời giá xuất khẩu bình quân cũng tăng gần 40%, phản ánh nhu cầu thị trường thế giới tăng cao.

Các mặt hàng nông sản đều được hưởng lợi từ giá quốc tế tăng, nhu cầu nhập khẩu ổn định hoặc mở rộng ở các thị trường lớn, qua đó tạo nên xu hướng tăng trưởng đồng đều và nổi bật.

Sầu riêng là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Trong tháng 10, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc đạt tới 562 triệu USD, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là con số tăng trưởng theo tháng cao kỷ lục trong năm 2025. Lũy kế 10 tháng đầu năm nay xuấy khẩu vào thị trường Trung Quốc đạt 3,1 tỉ USD. Nhiều thị trường nhập khẩu quan trọng khác cũng tăng trưởng 2 con số là Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia và đặc biệt là Malaysia.

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đang nắm ưu thế hơn, trong bối cảnh sầu riêng ở các vùng trồng ở Thái Lan bị ảnh hưởng mưa bão.

Giá sầu riêng năm nay đã bật tăng 30 - 50%, chủ yếu nhờ hoạt động thông quan hàng xuất khẩu đã trở lại bình thường. Trong bối cảnh vụ nghịch khiến nguồn cung khan hiếm, sầu riêng từ Tây Nguyên đã hết mùa, thị trường chủ yếu dựa vào nguồn hàng miền Tây. Nhờ đó, giá được đẩy lên đáng kể.