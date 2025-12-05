Chán làm mô tô phân khối lớn, Ducati quyết định sản xuất xe đạp!

Ducati từ lâu đã là biểu tượng của tốc độ và sự tinh tế của ngành mô tô toàn cầu, nơi những cỗ máy mạnh mẽ, thiết kế sắc sảo và tinh thần Ý đặc trưng trở thành dấu ấn khó lẫn. Thế nhưng bên cạnh ánh hào quang của những mẫu superbike đình đám, không phải ai cũng biết rằng Ducati đã âm thầm nuôi dưỡng tham vọng chinh phục cả thế giới xe đạp.

Trong nhiều năm, hãng đã phát triển các dòng xe đạp thể thao và xe đạp điện cao cấp với triết lý chế tạo giống hệt mô tô: tinh chỉnh tỉ mỉ, đặt trọng tâm vào kỹ thuật và theo đuổi tốc độ theo cách rất Ducati.

Vì vậy, khi thương hiệu này tuyên bố đang chuẩn bị bước vào một chương mới để mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực xe đạp, giới yêu xe dường như không bất ngờ, bởi sự chuyển dịch này xuất phát từ chính DNA vận động của hãng.

Kế hoạch mới nhất của Ducati là tung ra một loạt xe đạp hiệu suất cao được chế tác hợp tác với Diamant Srl, một thành viên của Gruppo Zecchetto, đơn vị nổi tiếng với kinh nghiệm sản xuất vật liệu composite carbon, trang phục kỹ thuật và phụ kiện chuyên dụng.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm lâu năm của Diamant và bản sắc kỹ thuật của Ducati tạo nên một bước tiến tự nhiên, mở ra cơ hội để thương hiệu Ý tạo dấu ấn đậm nét ở một thị trường cũng cạnh tranh và giàu truyền thống không kém mô tô.

Ducati cho biết dòng sản phẩm mới sẽ bao gồm xe đạp địa hình, xe đạp sỏi đá và cả xe đạp địa hình có trợ lực bàn đạp, hướng đến người chơi chuyên nghiệp lẫn những tay lái muốn nâng cấp trải nghiệm theo phong cách thể thao.

Điểm đáng chú ý là mỗi mẫu xe đạp đều được Ducati thiết kế theo cùng tinh thần đã làm nên danh tiếng của hãng trong ngành mô tô. Đó là thiết kế gọn gàng, kết cấu nhẹ, vật liệu cao cấp và hiệu năng được tinh chỉnh để đáp ứng những tay lái mong muốn một chiếc xe thực sự nghiêm túc.

Ducati không đơn giản tạo ra thêm một dòng sản phẩm mà muốn xây dựng hệ sinh thái trọn vẹn, bao gồm cả phụ kiện và trang phục chuyên dụng tương thích với từng bộ môn. Hãng mong muốn mỗi người dùng đều cảm nhận được sự đồng nhất giữa một chiếc xe đạp Ducati và phong cách vận động mà thương hiệu theo đuổi.

Dự kiến ra mắt đợt đầu tiên vào tháng 3 năm 2026, dòng xe mới không chỉ dựa trên công nghệ mà còn được phát triển với sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu của làng xe đạp Ý. Ducati hiểu rằng để tạo ra sản phẩm thực sự có sức cạnh tranh, họ cần học hỏi từ chính những vận động viên đã dành cả sự nghiệp để hiểu từng cú đạp, từng góc cua và từng giới hạn của cơ thể trên đường đua.

Vì vậy, hãng đã mời Elia Viviani trở thành cố vấn dự án, người đã giành hơn chín mươi chiến thắng chuyên nghiệp và sở hữu một huy chương vàng Olympic danh giá. Viviani mang đến góc nhìn kết hợp giữa đường trường và đường đua, giúp Ducati tinh chỉnh từng chi tiết để những chiếc xe không chỉ đẹp mà còn mang lợi thế thi đấu. Anh nói rằng điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần thể thao của Ducati và truyền nó vào khung xe, tạo ra những cỗ máy hai bánh phản ánh đúng tinh thần tốc độ mà hãng luôn theo đuổi.

Không dừng lại ở đó, Vincenzo Nibali, một trong số ít tay đua từng vô địch cả ba giải Grand Tour, cũng tham gia dự án. Kinh nghiệm của Nibali là thứ Ducati đặc biệt cần, bởi ông hiểu rõ sự cân bằng giữa hiệu suất, tối ưu lực đạp và sự thoải mái trên những chặng đường kéo dài hàng trăm cây số.

Nibali từng chia sẻ rằng ông luôn ngưỡng mộ Ducati vì triết lý thiết kế và tinh thần đổi mới, do đó việc hỗ trợ hãng tạo ra dòng xe đạp mới giống như một sự cộng hưởng tự nhiên. Ducati không muốn tạo ra những chiếc xe thuần tốc độ, mà muốn chúng trở thành đồng hành lâu dài với người lái, phù hợp những hành trình đòi hỏi nhiều hơn sức mạnh.

Trong lĩnh vực xe địa hình, Ducati tìm đến Lorenzo Suding, tay đua nhiều lần vô địch đổ đèo tại Ý. Suding mang đến góc nhìn thực tế về những gì người chơi địa hình mong muốn, từ độ cứng của khung, độ nhạy của phanh, khả năng xử lý ở tốc độ cao cho đến mức độ hỗ trợ phù hợp của hệ thống trợ lực bàn đạp. Ducati đặt nhiều kỳ vọng vào phân khúc e-MTB và xem đây là mảnh ghép quan trọng trong tương lai, nơi sự kết hợp giữa cơ học và điện năng có thể mở ra trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho người dùng yêu thích sự chinh phục.

Tổng giám đốc điều hành Ducati, ông Claudio Domenicali, cho biết toàn bộ dự án này được xây dựng để củng cố vai trò của Ducati trong thế giới xe đạp, không chỉ như một thương hiệu phụ mà như một người chơi thực sự nghiêm túc.

Ông nhấn mạnh rằng sự hợp tác với Diamant và đội ngũ vận động viên hàng đầu cho phép Ducati tạo ra những sản phẩm đáp ứng được cả cảm xúc và chất lượng mà người yêu Ducati mong đợi. Trong buổi công bố, ông cũng dành lời cảm ơn đến Thok, đơn vị từng tham gia phát triển dòng xe đạp điện trước đây, vì đã đặt nền tảng cho hành trình mới này.

Về phía Diamant, CEO Philippe Zecchetto khẳng định sự hợp tác diễn ra suôn sẻ bởi cả hai thương hiệu đều theo đuổi các giá trị chung như độ chính xác, hiệu suất và tư duy thiết kế nổi bật. Ducati mang đến bản sắc thương hiệu và triết lý chế tạo, còn Diamant mang đến chuyên môn sâu về vật liệu và công nghệ xe đạp.

Sau khi ra mắt, dòng xe đạp mới của Ducati sẽ được phân phối tại một số đại lý Ducati chọn lọc và các cửa hàng xe đạp chuyên dụng. Hãng cho rằng việc cho phép người dùng trải nghiệm trực tiếp, nhìn tận mắt và chạm tay vào sản phẩm là bước quan trọng để họ cảm nhận được giá trị thực sự mà Ducati muốn gửi gắm.

Với sự mở rộng này, Ducati không chỉ muốn bán thêm một dòng sản phẩm, mà muốn đặt dấu ấn của mình vào một lĩnh vực đã sẵn có lịch sử lâu dài, đưa tinh thần tốc độ và sự tỉ mỉ trong thiết kế vượt ra ngoài thế giới mô tô quen thuộc.

Nếu Ducati thành công, không khó để tưởng tượng rằng các vận động viên và người đam mê xe đạp trong tương lai có thể sẽ xem những chiếc xe đạp của hãng như một biểu tượng mới của hiệu suất và phong cách Ý, tương tự cách giới biker đã từng say mê những chiếc mô tô đỏ rực từ Bologna suốt nhiều thập kỷ qua.