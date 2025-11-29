Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 29-11: Thêm phiên tăng và định hướng mới của cà phê Việt

29-11-2025 - 09:12 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng với cả Robusta và Arabica, dù mức tăng không cao

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 29-11 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 24 – 31 USD/tấn; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 30 – 40 USD/tấn. 

Giá cà phê tăng nhẹ

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 1-2026 tăng 26 USD/tấn, lên 4.564 USD; giá Arabica giao tháng 3-2026 tăng 30 USD, lên 8.400 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước kỳ vọng sẽ phục hồi từ mức bình quân 111.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay 29-11: Thêm phiên tăng và định hướng mới của cà phê Việt- Ảnh 1.

Robusta Việt Nam chiếm 43% lượng xuất khẩu toàn cầu

Định hướng mới của cà phê Việt

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), với sản lượng xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn Robusta/năm, Việt Nam đang chiếm 43% thị phần về Robusta và 18% thị phần cà phê toàn cầu.

Hầu hết cà phê Robusta Việt Nam được trồng ở điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp tại độ cao 400 – 800 m so với mặt biển nên có sự khác biệt về chất lượng so với các nước khác cùng trồng Robusta như Brazil, Indonesia, Ấn Độ...

"Định hướng sản xuất ngành cà phê Việt Nam trong những năm tới là phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh và tuần hoàn. Thiết lập tiêu chuẩn xanh, nâng tầm thương hiệu cà phê Việt Nam gắn liền với truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và tín chỉ carbon" – đại diện VICOFA cho biết.

Giá cà phê hôm nay 28-11: Tăng trở lại, Malaysia mê cà phê Việt

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

