Sau Philippines, Indonesia, thêm một quốc gia vừa dừng nhập khẩu gạo trong 1 tháng, Ấn Độ ngay lập tức bị ảnh hưởng

Ảnh minh họa

Theo Platts – một đơn vị của S&P Global Commodity Insights, giá gạo trắng 100% tấm của Ấn Độ đang chịu sức ép giảm sau quyết định tạm dừng nhập khẩu gạo của Senegal trong vòng 1 tháng.

Platts đánh giá giá gạo 100% tấm của Ấn Độ vào ngày 20/11 ở mức 298 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn so với tháng trước. Nguyên nhân được cho là các lô hàng hướng đến Dakar có thể bị chuyển sang các thị trường khác do lệnh tạm dừng.

Senegal, quốc gia nhập khẩu khoảng 1,65 triệu tấn gạo xay xát hàng năm để đáp ứng khoảng 70% nhu cầu trong nước, quyết định tạm ngừng nhập khẩu nhằm kiểm soát tình trạng cung vượt cầu. Dự trữ gạo trong nước đã tăng từ ba tháng lên sáu tháng, khiến nông dân gặp khó khăn trong việc tiêu thụ mùa màng. Một thương nhân tại Dakar chia sẻ: “Senegal từng dự trữ gạo đủ dùng trong ba tháng nhưng hiện phải dự trữ đủ sáu tháng do nhập khẩu gạo.”

Trong năm tháng đầu năm tài chính 2025, lượng xuất khẩu gạo của Ấn Độ sang Senegal đạt 230.195 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Thương mại và Công nghiệp Senegal đã ấn định giá xuất xưởng 350 CFA/kg nhằm bảo vệ nông dân trong nước, đồng thời giữ mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Các thương nhân ở Delhi nhận định rằng lệnh tạm dừng nhập khẩu đã làm cạn kiệt nhu cầu, khiến các lô hàng trên đường từ Ấn Độ có thể được chuyển hướng, từ đó kéo giá gạo tấm giảm thêm. Bên cạnh đó, các yếu tố nội địa tại Ấn Độ cũng tác động đến giá cả.

Việc phân bổ gạo tấm cho sản xuất ethanol đã giảm theo các chính sách sửa đổi của chính phủ, trong khi các quy định mua sắm mới dự kiến tăng nguồn cung gạo tấm khoảng 15%. Một nhà sản xuất ethanol tại Karnataka cho biết: “Giá gạo tấm sẽ còn điều chỉnh nhiều hơn nữa vì có thêm gạo được phân bổ cho sản xuất ethanol từ đường và ngô.”

Trên thị trường Pakistan, mặc dù nhu cầu từ Senegal giảm, thị trường gạo 100% tấm nội địa vẫn được hỗ trợ nhờ nhu cầu thức ăn chăn nuôi. Giá gạo tấm nội địa dao động từ 83,5–84 Rupee/kg, tương đương 322 USD/tấn FOB. Giá gạo trắng 100% tấm Pakistan được Platts đánh giá ở mức 312 USD/tấn FOB ngày 20/11, tăng 13 USD/tấn so với tháng trước.

Các thương nhân tại Dakar dự báo lệnh tạm dừng nhập khẩu của Senegal sẽ chỉ kéo dài một tháng, nhằm đảm bảo đủ lượng dự trữ trước tháng Ramadan – thời điểm nhu cầu gạo tấm thường tăng cao. Senegal chủ yếu nhập khẩu gạo tấm từ Ấn Độ nhờ giá cạnh tranh, đồng thời nhập một lượng nhỏ gạo thơm cho nhóm người tiêu dùng cao cấp.

Trên bình diện toàn cầu, S&P Global Energy CERA dự báo Ấn Độ sẽ xuất khẩu 24 triệu tấn gạo trong năm tài chính 2025-26, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.