Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỏ vàng trữ lượng nhiều không thể tin nổi, nằm ở độ cao hơn 1.900 mét so với mực nước biển

08-12-2025 - 16:45 PM | Thị trường

Khu vực này được xem như 'thủ phủ vàng' của thế giới, cung cấp tới 40% lượng vàng được khai thác trong lịch sử loài người.

Lưu vực Witwatersrand của Nam Phi từ lâu được xem là cái nôi của ngành khai thác vàng toàn cầu. Không dựa trên quá trình macma như các mỏ vàng thông thường, vàng tại khu vực này lại có nguồn gốc từ những dòng sông cổ đại – một phát hiện mang giá trị địa chất đặc biệt quan trọng. Từ cuối thế kỷ 19, Witwatersrand đã cung cấp khoảng 40% tổng lượng vàng được khai thác trong suốt lịch sử loài người, củng cố vị thế là trung tâm sản xuất vàng lớn nhất từng được biết đến.

Những nghiên cứu mới từ các tổ chức như USGS và Hội đồng Khoa học Địa chất Nam Phi tiếp tục mở ra các góc nhìn sâu hơn về hệ thống cổ sinh địa chất này. Các khảo sát gần đây cho thấy ở độ cao hơn 1.900 mét so với mực nước biển, các dãy núi thuộc lưu vực Witwatersrand vẫn lưu giữ dấu tích của hệ thống sông cổ đại hình thành cách đây hơn 2,7 tỷ năm. Chính các dòng sông nguyên thủy này đã vận chuyển hạt vàng và tích tụ chúng tại các thung lũng sâu thời kỳ Cổ đại.

Trải qua hàng triệu năm, quá trình lắng đọng, nén ép và hoạt động kiến tạo đã biến những trầm tích giàu khoáng chất thành các khối kết tụ – nơi chứa hàng chục nghìn tấn vàng. Ước tính, trữ lượng vàng đã khai thác và còn lại của khu vực có thể vượt 30.000 tấn , biến Witwatersrand trở thành một trong những di sản địa chất tự nhiên quan trọng nhất được ghi nhận trên thế giới.

Sự xuất hiện của mỏ vàng Witwatersrand không chỉ viết lại lịch sử ngành khai thác mỏ mà còn tạo nền tảng cho sự ra đời của Johannesburg – nay là trung tâm kinh tế của Nam Phi. Cơn sốt vàng cuối thế kỷ 19 đã thu hút hàng trăm nghìn lao động, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống khai thác hầm lò với độ sâu lên đến 3 km dưới lòng đất, mức sâu kỷ lục thời bấy giờ.

Những cuộc khai quật kéo dài hơn một thế kỷ đã thúc đẩy ngành khai khoáng toàn cầu áp dụng hàng loạt đổi mới về công nghệ, an toàn và quản trị. Witwatersrand cũng góp phần hình thành nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia khai thác khoáng sản khác.

Dù đối mặt các vấn đề môi trường và xã hội, khu vực này vẫn được xem là biểu tượng của ngành khai thác vàng quy mô lớn – nơi vàng không chỉ tạo ra của cải, mà còn thúc đẩy sự hình thành một đô thị và những bước tiến về khoa học kỹ thuật.

Dù các mạch quặng lớn đã được khai thác suốt hơn 100 năm, giới địa chất cho rằng rìa lưu vực Witwatersrand vẫn còn những khu vực chưa từng được chạm đến. Công nghệ khảo sát địa chấn, mô hình địa chất 3D và các kỹ thuật khoan sâu đang được triển khai nhằm xác định các thân quặng còn sót lại, được cho là ẩn sâu trong các lớp đá cổ.

Các nhà khoa học kỳ vọng việc giải mã đầy đủ quá trình hình thành vàng tại Witwatersrand sẽ mở ra hiểu biết mới về nguồn gốc tài nguyên khoáng sản trên Trái Đất – thậm chí có thể giúp tìm ra các mỏ vàng “kiểu Witwatersrand” ở những khu vực khác của hành tinh.

Với những dấu tích địa chất độc đáo có niên đại hàng tỷ năm, lưu vực Witwatersrand tiếp tục là “cánh cửa sổ” quý giá giúp nhân loại nhìn lại lịch sử xa xôi của Trái Đất và quá trình tiến hóa của các tài nguyên khoáng sản chiến lược.

(Theo 4news, ﻿diamonddetail)

Trung Quốc, Campuchia đua nhau săn 'mỏ vàng' mới nổi của Việt Nam: là cứu tinh cho chăn nuôi, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc, Campuchia đua nhau săn 'mỏ vàng' mới nổi của Việt Nam: là cứu tinh cho chăn nuôi, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng

Trung Quốc, Campuchia đua nhau săn 'mỏ vàng' mới nổi của Việt Nam: là cứu tinh cho chăn nuôi, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng Nổi bật

Cà phê robusta trỗi dậy: Một quốc gia BRICS đặt mục tiêu tăng sản lượng gấp 150 lần, Việt Nam đang dẫn đầu thế giới

Cà phê robusta trỗi dậy: Một quốc gia BRICS đặt mục tiêu tăng sản lượng gấp 150 lần, Việt Nam đang dẫn đầu thế giới Nổi bật

Chỉ trong 1 ngày, camera AI 'bắt' được 703 lượt xe vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở Hà Nội

Chỉ trong 1 ngày, camera AI 'bắt' được 703 lượt xe vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở Hà Nội

15:18 , 08/12/2025
Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh

Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh

15:02 , 08/12/2025
Xe ga 110cc 'sang, xịn, mịn' của Honda về đại lý: trang bị không kém cạnh Vision, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,69L/100 km

Xe ga 110cc 'sang, xịn, mịn' của Honda về đại lý: trang bị không kém cạnh Vision, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,69L/100 km

14:20 , 08/12/2025
Ông Trump ‘bật đèn xanh’ với xe 'hộp diêm', một ông lớn Nhật Bản thông báo bội thu đơn hàng, phân khúc xe mini thêm nhộn nhịp

Ông Trump ‘bật đèn xanh’ với xe 'hộp diêm', một ông lớn Nhật Bản thông báo bội thu đơn hàng, phân khúc xe mini thêm nhộn nhịp

14:12 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên