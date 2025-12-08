Trung Quốc, Campuchia đua nhau săn 'mỏ vàng' mới nổi của Việt Nam: là cứu tinh cho chăn nuôi, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc tháng 10/2025 tăng mạnh 52% so với với năm ngoái, đạt trên 148 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2025 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 1,15 tỷ USD, tăng 35% so với 10 tháng năm 2024.

Thức ăn gia súc xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc trong 10 tháng năm 2025, chiếm 45% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 518 triệu USD. Trong đó riêng tháng 10/2025, xuất khẩu tăng mạnh 102,7% so với cùng kỳ

Quốc gia láng giềng có nhu cầu tiêu thụ thịt lớn, nguồn cung nội địa không đủ, và Việt Nam có lợi thế về sản phẩm chế biến và tiềm năng về các phụ phẩm nông nghiệp, giúp đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn dịch bệnh (nếu đáp ứng), dù giá thành có thể cao hơn một số đối thủ cạnh tranh.

Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng gần 13%, đạt gần 145 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Tiếp đến thị trường Mỹ, cộng chung cả 10 tháng năm 2025 xuất khẩu sang thị trường này giảm 14% so với 10 tháng năm 2024, đạt 95 triệu USD.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, những năm qua, ngành chăn nuôi luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm của đất nước. Hiện nay, ngành chăn nuôi là sinh kế quan trọng của hơn 10 triệu hộ gia đình nông thôn.

Ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi mặc dù có xuất phát điểm thấp hơn so với các nước trong khu vực và thế giới, nhưng sau hơn 30 năm, Việt Nam nằm trong top đầu khu vực ASEAN và đứng trong top 10 thế giới về sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

Đến nay, cả nước có 267 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp dạng hỗn hợp hoàn chỉnh với tổng sản lượng trung bình mỗi năm đạt 21 triệu tấn. Các tiến bộ kỹ thuật về quy trình sản xuất thức ăn cho lợn, ngan và chế biến rơm cho trâu, bò được áp dụng rộng rãi trong cả nước.

Cùng với đó là các nghiên cứu về sử dụng sản phẩm, phụ phẩm của ngành trồng trọt, chế biến thủy sản, sản phẩm từ côn trùng dùng làm thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu nguyên liệu đơn trong sản xuất thức ăn chăn nuôi... không những tăng góp phần tăng hiệu quả sử dụng mà còn giảm ô nhiễm môi trường.

Theo VIRAC - một đơn vị nghiên cứu thị trường đánh giá thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài, có thể kể đến những tên tuổi như Cargill Group (Mỹ), Haid (Trung Quốc), CP Group (Charoen Pokphand Group - Thái Lan), De Heus (Hà Lan), BRF (Brazil), Mavin (Pháp), Japfa (Singapore), CJ (Hàn Quốc)…

Theo đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030, sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng và đạt 24-25 triệu tấn vào năm 2025 và 30-32 triệu tấn vào năm 2030, đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu thức ăn chăn nuôi tinh trong nước.

Dân số thế giới ngày càng tăng đòi hỏi phải tăng đáng kể sản lượng lương thực để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Ngoài ra, khi thu nhập khả dụng của người tiêu dùng ở các nước đang phát triển tăng lên, nhu cầu về protein động vật như thịt, sữa và trứng cũng tăng theo. Sự thay đổi này trong cả tăng trưởng dân số và sở thích ăn uống trực tiếp chuyển thành nhu cầu cao hơn về thức ăn chăn nuôi. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.