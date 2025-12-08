Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe ga 110cc 'sang, xịn, mịn' của Honda về đại lý: trang bị không kém cạnh Vision, siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,69L/100 km

08-12-2025 - 14:20 PM

Mẫu xe tay ga mới của Honda có 3 phiên bản, giá bán từ 39,5 triệu đồng.

Tháng trước, Astra Honda Motor (AHM) đã chính thức giới thiệu bản cập nhật của mẫu xe tay ga Scoopy 2026 tại thị trường Indonesia. Theo đó, xe có giá từ 22.876.000 Rupiah (khoảng 36 triệu đồng) cho dòng Fashion và 23.681.000 Rupiah (khoảng 37,3 triệu đồng) cho dòng Stylish và Prestige. Đến đầu tháng 12, nhiều đơn vị nhập khẩu tư nhân đã chính thức đưa mẫu xe này về Việt Nam.

Honda Scoopy 2026 mới vừa về Việt Nam với 3 phiên bản, trong đó thì phiên bản Fashion có các tùy chọn màu sơn Đỏ, Đen, Xanh Mint và Kem. Phiên bản Stylish sẽ mang tới cho khách hàng các tùy chọn màu Be, Xanh và Xám bạc, trong khi phiên bản Prestige sẽ bao gồm các màu Đỏ, Đen và Trắng.

Dù tập trung làm mới màu sắc, New Honda Scoopy vẫn giữ thiết kế đậm chất retro, yếu tố đã làm nên bản sắc của dòng xe, kết hợp các trang bị hiện đại. Cụm đèn pha LED crystal block tạo điểm nhấn cho phần đầu xe, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa cải thiện khả năng chiếu sáng. Khu vực tay lái được tinh chỉnh với màn hình Digital Panel Meter rõ nét và bảng điều khiển liền khối. Xe cũng tích hợp cổng sạc USB Type-C, phù hợp nhu cầu sử dụng thiết bị di động của giới trẻ.﻿

Bộ mâm 5 chấu thiết kế cổ điển, cùng bộ lốp không săm đường kính 12 inch giúp Scoopy giữ vững phong cách retro nhưng vẫn mang lại cảm giác lái ổn định. Sàn để chân rộng rãi và tiện lợi cho việc chở thêm người, phù hợp với đặc thù di chuyển nội đô. Tổng thể, Scoopy tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho cư dân thành thị muốn một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm.

Phiên bản Smart Key của Scoopy được trang bị hệ thống Honda Smart Key tích hợp báo động chống trộm và tính năng Answer Back tăng sự tiện lợi khi tìm xe. Màn hình Digital Panel Meter hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết như vận tốc, mức nhiên liệu trung bình, báo trạng thái Smart Key, đèn ECO hỗ trợ lái tiết kiệm và nhiều thông số khác. Xe còn có móc treo đa năng có thể gập lại khi không sử dụng.

Về sức mạnh, New Honda Scoopy sử dụng động cơ 110cc SOHC trang bị công nghệ eSP (enhanced Smart Power) và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ cho công suất 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút — đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển dày đặc tại đô thị. Mức tiêu hao nhiên liệu đạt 59 km/l (tương đương 1,69L/100 km), đồng thời đạt chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện với môi trường.﻿

Giá bán mà nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý tiết lộ cho các phiên bản Scoopy 2026 mới có mức khởi điểm từ 39,5 triệu đồng cho phiên bản dùng khóa cơ và 41 triệu đồng đối với phiên bản có Smartkey.﻿ Mức giá này khá cạnh tranh với các mẫu xe nổi tiếng trên thị trường như Honda Vision hoặc Yamaha Janus.﻿

