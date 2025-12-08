Ông Trump ‘bật đèn xanh’ với xe 'hộp diêm', một ông lớn Nhật Bản thông báo bội thu đơn hàng, phân khúc xe mini thêm nhộn nhịp

Ảnh minh họa

Nissan Motor đang đặt kỳ vọng lớn vào mẫu xe mini Roox thế hệ mới, trong bối cảnh hãng tìm kiếm động lực phục hồi sau nhiều năm kết quả kinh doanh mờ nhạt và cạnh tranh gia tăng từ các đối thủ Trung Quốc tại thị trường nội địa. Song song đó, tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở đường cho xe kei Nhật Bản được sản xuất tại Mỹ đang tạo thêm động lực mới cho phân khúc này.

Trong thông báo ngày 8/12, Nissan cho biết đã nhận hơn 20.000 đơn đặt hàng cho mẫu Roox 2024 – chiếc xe đầu tiên được ra mắt kể từ khi hãng công bố kế hoạch tái cấu trúc Re:Nissan hồi tháng 5. Tính đến ngày 1/12, lượng đơn đặt hàng đạt 22.000, một con số được đánh giá là rất tích cực đối với thị trường kei car vốn cạnh tranh khốc liệt.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe cơ giới hạng nhẹ và Xe máy Nhật Bản, doanh số Roox đạt 7.741 xe trong tháng 11, tăng 43% so với tháng 10 và tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng xe kei – những mẫu xe siêu nhỏ đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về kích thước và dung tích động cơ tại Nhật Bản hiện chiếm hơn 30% doanh số toàn thị trường nhờ lợi thế giá bán thấp, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với đường phố đô thị chật hẹp. Roox thế hệ mới được bán với giá khởi điểm khoảng 1,6 triệu yên (tương đương 10.300 USD).

Doanh số các mẫu xe kei tại Nhật Bản trong tháng 11. Theo Nikkei

Ở thế hệ thứ tư, Nissan trang bị cho Roox loạt tính năng nhấn mạnh tính thực dụng, bao gồm camera góc rộng loại bỏ điểm mù khi đi từ hẻm nhỏ, hệ thống lưu trữ tối ưu dành cho điện thoại, hộp khăn giấy và vật dụng hàng ngày – hướng đến nhóm khách hàng nữ và gia đình có trẻ nhỏ.

Hàng ghế sau được thiết kế rộng rãi và dễ tiếp cận, phù hợp cho việc chăm sóc trẻ em – yếu tố ngày càng quan trọng trong phân khúc kei minicar.

Mẫu Roox mới được phát triển chung với Mitsubishi Motors trong khuôn khổ hợp tác liên minh. Theo Nissan, khoảng 70% linh kiện của Roox giống với mẫu Delica Mini – dòng xe “chị em” đến từ Mitsubishi. Dù chia sẻ nền tảng, hai hãng vẫn phát triển ngoại thất, nội thất và tính năng theo hướng riêng nhằm tạo bản sắc khác biệt.

Cùng lúc, cả Nissan và Mitsubishi đều chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh trực tiếp với BYD, khi hãng xe Trung Quốc dự kiến tung mẫu xe kei Racco tại Nhật Bản vào mùa hè năm sau. Đây sẽ là mẫu xe đầu tiên của BYD được thiết kế dành riêng cho thị trường nước ngoài.

Nissan cho biết sự gia nhập của BYD sẽ khiến thị trường thêm sôi động, song cũng góp phần nâng cao nhận thức người tiêu dùng về xe điện. Hiện Nissan đã có mẫu Sakura EV – một trong những mẫu xe điện kei bán chạy nhất Nhật Bản và đang chuẩn bị ra mắt phiên bản Leaf EV mới.

Một yếu tố bất ngờ đến từ bên ngoài Nhật Bản: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cho biết ông muốn cho phép sản xuất và lưu hành xe kei tại Mỹ. Ông chia sẻ đã nhìn thấy các mẫu xe này trong chuyến công du châu Á gần đây và mô tả chúng “rất nhỏ và thực sự dễ thương”.

Ông Trump cho biết đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải xem xét phê duyệt sản xuất dòng xe này tại Mỹ, đồng thời nêu đích danh Honda cùng một số hãng Nhật Bản khác. Dù nhu cầu thực tế tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng, việc mở cửa thị trường có thể tạo thêm không gian hợp tác trong phát triển sản phẩm và công nghệ truyền động giữa các nhà sản xuất Nhật Bản tại Mỹ.

Trong cuộc trao đổi tháng trước, Chủ tịch kiêm CEO Nissan Ivan Espinosa xác nhận công ty đang cân nhắc khả năng hợp tác phát triển tại Mỹ. Lãnh đạo Mitsubishi – ông Takao Kato – cũng tiết lộ đang xem xét sản xuất xe tại Mỹ cùng Nissan và Honda để tận dụng cơ hội mới.