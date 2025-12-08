Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên nhá hàng sedan điện cỡ lớn: Thuần điện đi 650 km 1 lần sạc, giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng

Chery Fulwin A9, mẫu xe sedan cỡ trung hoàn toàn mới của Tập đoàn Chery, đã được phát hiện trong quá trình thử nghiệm trên đường phố Trung Quốc, dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2026. Fulwin A9 là phiên bản sản xuất của mẫu xe ý tưởng Fulwin E05, đánh dấu bước tiến lớn của Chery trong việc mở rộng phân khúc xe sedan điện cỡ lớn.

Với thiết kế fastback nổi bật, Chery Fulwin A9 sở hữu kiểu dáng hiện đại và khí động học, khác biệt so với những mẫu sedan của cùng thương hiệu. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với tấm ốp kín thiết kế hướng xuống dưới, kết hợp cùng cụm đèn pha hình chữ "L" nằm dọc hai cạnh trên của xe.

Fulwin A9 có kích thước tổng thể dài 4.930 mm, rộng 1.908 mm và cao 1.480 mm, với chiều dài cơ sở đạt 2.928 mm. So với phiên bản cao cấp hơn là Fulwin A9L, mẫu xe này có kích thước nhỏ gọn hơn, giúp tối ưu hóa khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

Thiết kế mái xe của A9 theo dạng fastback, kết hợp với cánh gió sau gắn trên hệ thống treo và bộ khuếch tán gió dưới tối màu, tạo nên vẻ ngoài thể thao, mạnh mẽ. Xe cũng được trang bị tay nắm cửa bán ẩn, gương chiếu hậu không khung, mâm xe 19 inch hình cánh hoa cùng thiết kế hai tông màu giúp giảm lực cản, mang lại hiệu suất tối ưu cho xe.

Bên trong cabin, Fulwin A9 tiếp tục duy trì sự sang trọng với những yếu tố nội thất hiện đại theo xu hướng của dòng xe Fulwin. Màn hình trung tâm nổi kết hợp với bảng đồng hồ hình chữ nhật tích hợp, cùng với vô lăng hai chấu và cần số điện tử gắn trên cột lái, tạo cảm giác hiện đại và dễ sử dụng cho người lái.

Các tính năng tiện nghi đáng chú ý trên Fulwin A9 bao gồm ghế trước ngả hoàn toàn, tủ lạnh, hệ thống tạo mùi hương, cửa sổ trời toàn cảnh kèm rèm che nắng, và chức năng karaoke AI giúp mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho hành khách. Hệ thống đèn viền nội thất và vật liệu da lộn cao cấp càng làm tăng sự sang trọng cho không gian bên trong xe.

Về phần hệ thống truyền động, Fulwin A9 dự kiến sẽ có nhiều tùy chọn pin, bao gồm pin 18 kWh và 29,9 kWh, với phạm vi hoạt động lần lượt là 135 km và 210 km trong điều kiện chỉ chạy bằng điện (theo chuẩn CLTC). Phiên bản cao cấp hơn của Fulwin A9 sẽ sử dụng pin 58 kWh, mang lại phạm vi hoạt động vượt trội, hơn 500 km cho mỗi lần sạc đầy và có thể lên đến 650 km ở phiên bản mở rộng phạm vi.

Mẫu xe này được cho là có phạm vi hoạt động kết hợp ấn tượng, vượt quá 1.400 km khi kết hợp với các nguồn năng lượng khác nhau, trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng tìm kiếm một chiếc xe điện có khả năng di chuyển dài.

Mặc dù chưa công bố mức giá chính thức, nhưng theo những thông tin rò rỉ, Fulwin A9 sẽ có mức giá khởi điểm dự kiến thấp hơn so với phiên bản A9L, dao động từ 149.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 21.000 USD), hứa hẹn sẽ là một lựa chọn cạnh tranh trong phân khúc sedan điện cỡ trung tại thị trường Trung Quốc và quốc tế.

Theo CNC﻿