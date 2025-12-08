Hãng xây nhà máy 190.000 m2 tại Phú Thọ vừa xuất xưởng chiếc xe máy thứ 2 triệu

Ngày 8/12/2025, Piaggio Việt Nam chính thức công bố cột mốc xuất xưởng chiếc xe máy thứ 2 triệu tại nhà máy đặt tại KCN Bình Xuyên, Phú Thọ. Đây được xem là dấu mốc quan trọng không chỉ đối với riêng doanh nghiệp, mà còn phản ánh vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong bản đồ sản xuất toàn cầu của Tập đoàn Piaggio.

Chiếc xe thứ 2 triệu được ghi dấu bằng một mẫu Vespa lăn bánh khỏi dây chuyền, tượng trưng cho hành trình gần hai thập kỷ gắn bó và đầu tư lâu dài của thương hiệu xe máy đến từ Ý tại thị trường Việt Nam.



Nhà máy Piaggio Phú Thọ hiện có tổng quy mô khoảng 190.000 m², đóng vai trò là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất của tập đoàn tại châu Á. Giai đoạn 2019–2025 chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ về sản lượng khi Piaggio chỉ mất 6 năm để đi từ mốc 1 triệu xe lên 2 triệu xe, trong khi giai đoạn 2009–2019 cần tới 10 năm để đạt triệu xe đầu tiên. Điều này phản ánh rõ xu hướng mở rộng nhu cầu đối với dòng xe tay ga cao cấp, cũng như hiệu quả của chiến lược đầu tư chiều sâu vào năng lực sản xuất tại Việt Nam.

Từ một nhà máy lắp ráp ban đầu, tổ hợp sản xuất tại Phú Thọ đã phát triển thành hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm xưởng lắp ráp xe, nhà máy sản xuất động cơ và trung tâm nghiên cứu – phát triển (R&D) duy nhất của Piaggio tại Đông Nam Á. Công suất thiết kế của nhà máy đã được nâng từ mức khoảng 250.000 xe mỗi năm lên khoảng 400.000 xe mỗi năm, phục vụ đồng thời thị trường nội địa và xuất khẩu sang nhiều khu vực như châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu và châu Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam kiêm Chủ tịch Piaggio khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết cột mốc 2 triệu xe không chỉ là thành tựu về sản lượng, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam. Theo ông, mục tiêu của Piaggio là tiếp tục kết hợp công nghệ châu Âu với sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của nguồn nhân lực bản địa, nhằm tạo ra những sản phẩm mang tính biểu tượng và giá trị bền vững cho thị trường toàn cầu.



