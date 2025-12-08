Loạt ô tô giá siêu rẻ, chỉ từ 15 triệu đồng, Mercedes-Benz chào bán hơn 17 triệu đồng

Hình minh họa bởi AI

Một đơn vị đấu giá vừa công bố kế hoạch bán đấu giá 10 ô tô thanh lý thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ lô tài sản hơn 317 triệu đồng, với bước giá 3 triệu đồng, người tham gia cần đặt trước 63 triệu đồng.

Danh mục đấu giá cho thấy nhiều xe có mức khởi điểm khá thấp, chỉ từ 15 triệu đồng/chiếc. Trong đó có ô tô Suzuki 7 chỗ màu trắng, sản xuất năm 2000 và Toyota Corolla 4 chỗ đời 1992 cùng được chào giá 15 triệu đồng. Đáng chú ý, Mercedes-Benz 16 chỗ, sản xuất năm 2004, có giá khởi điểm 17,61 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 4 xe Mitsubishi 8 chỗ sản xuất năm 2003 được đưa ra đấu giá với mức giá từ 30 - 45 triệu đồng mỗi chiếc. Một số mẫu khác như Mazda Premacy 7 chỗ đời 2003 có giá khởi điểm 45 triệu đồng.

Đơn vị tổ chức đấu giá lưu ý, người trúng đấu giá phải tự thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sở hữu, nộp thuế trước bạ, các khoản phí đường bộ còn tồn, chi phí di chuyển, cũng như mọi khoản thuế, phí phát sinh liên quan đến việc nhận bàn giao, vận chuyển và xử lý tài sản sau khi trúng đấu giá.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào chiều 19/12 theo hình thức trực tuyến. Người quan tâm có thể đến xem xe trực tiếp tại nơi lưu giữ tài sản của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội (khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Yên Nghĩa).

Danh mục một số mẫu xe trong đợt đấu giá.

Những lưu ý khi mua xe đấu giá

Kiểm tra kỹ tình trạng xe

Xe đấu giá thường là xe thanh lý, xe tịch thu hoặc xe sử dụng lâu năm. Cần xem trực tiếp ngoại thất, nội thất, động cơ, khung gầm, mức độ hao mòn và khả năng vận hành thực tế. Nếu có thể, hãy đi cùng thợ hoặc người có kinh nghiệm.

Xác minh hồ sơ pháp lý

Kiểm tra đầy đủ giấy tờ xe như đăng ký, số khung – số máy, tình trạng thế chấp (nếu có). Đặc biệt với xe công hoặc xe thanh lý, người mua thường tự làm thủ tục sang tên, nên cần chắc chắn xe đủ điều kiện pháp lý để đăng ký lưu hành.

Tính toán đầy đủ chi phí phát sinh

Giá trúng đấu giá chưa phải là chi phí cuối cùng. Người mua còn phải chi trả thuế trước bạ, phí đăng ký, phí đường bộ còn nợ, chi phí vận chuyển, sửa chữa và các khoản phát sinh khác. Tổng chi phí thực tế có thể cao hơn dự tính ban đầu.

Cân nhắc khả năng sử dụng lâu dài

Nhiều xe đấu giá có tuổi đời cao, khó tìm phụ tùng hoặc tiêu tốn chi phí bảo dưỡng. Cần cân đối giữa giá mua rẻ và khả năng khai thác, sử dụng thực tế sau khi mua.

Ngoài ra, khi tham gia đấu giá xe, người đấu giá cần đọc kỹ quy chế về mức đặt trước, bước giá, thời hạn thanh toán và các điều khoản xử lý nếu bỏ cọc. Xe đấu giá thường không được đổi trả, nên chỉ đặt giá khi đã cân nhắc kỹ.

Bên cạnh đó, không nên "đua giá" theo cảm xúc. Hãy xác định trước mức giá tối đa có thể chấp nhận, bởi vượt ngưỡng này, xe đấu giá sẽ không còn lợi thế so với xe cũ trên thị trường.



