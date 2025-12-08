Một mẫu xe Honda giảm giá 140 triệu

Hiện tại, khách hàng khi mua xe Honda Civic e:HEV RS VIN 2024 sẽ nhận được ưu đãi kép từ Honda Việt Nam và đại lý.

Cụ thể, về phía Honda Việt Nam, khách hàng có thể chọn một trong hai gói khuyến mãi: gói thứ nhất bao gồm 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm, hoặc gói thứ hai là 50% trước bạ kèm ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu và 1 năm bảo hiểm. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng được giảm trực tiếp khoảng 50 đến 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại các đại lý, mức giảm giá còn cao hơn. Một số đại lý phía Nam đang chào bán phiên bản Civic e:HEV RS màu đỏ sản xuất năm 2024 với giá chỉ còn 864 triệu đồng, tương đương mức giảm 140 triệu đồng so với giá niêm yết 1,004 tỷ đồng.

Mức giảm tại các khu vực khác cũng không dao động quá nhiều, chẳng hạn một đại lý tại TP.HCM giảm 135 triệu đồng và một đại lý khu vực Tây Nguyên giảm 110 triệu đồng. Nhờ mức giảm này, giá thực tế của Civic e:HEV RS hiện đã cạnh tranh hơn, thậm chí mềm hơn bản hybrid của đối thủ Toyota Corolla Altis, vốn có giá 878 triệu đồng.

Phiên bản Honda Civic e:HEV RS vừa ra mắt hồi cuối tháng 10/2024 là bản facelift. Xe sở hữu kích thước tổng thể chiều dài 4.681 mm, chiều rộng 1.802 mm và chiều cao 1.415 mm, cùng với chiều dài cơ sở 2.734 mm.

Nội thất của xe Honda Civic e:HEV RS

Điểm khác biệt lớn nhất là hệ truyền động hybrid lần đầu được trang bị trên Honda Civic tại Việt Nam, bao gồm máy xăng 2.0L kết hợp với hai mô-tơ điện, mang lại tổng công suất tối đa đạt 200 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Sức mạnh này được đánh giá tương đương với dòng xe BMW 3-Series.

Xe hoạt động với ba chế độ lái: thuần điện, hybrid và xăng, đi kèm khả năng phanh tái sinh năng lượng. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố là 4,56 lít trên 100 km đường hỗn hợp.

Ngoài ra, Civic e:HEV RS còn được trang bị đầy đủ gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, cùng với các tiện ích nội thất nổi bật như màn hình cảm ứng 9 inch dùng phần mềm Google, hệ thống âm thanh 12 loa Bose và kết nối Honda Connect.