Đây là mẫu xe không cần xăng hay điện – Muốn mua phải trả gần 1,4 tỷ đồng nhưng chạy 6 năm không mất một đồng tiền nhiên liệu nào

Toyota Mirai – mẫu sedan chạy pin nhiên liệu hydro của Toyota – tiếp tục bước sang phiên bản 2026 tại thị trường Mỹ với những thay đổi được đánh giá là “khó nhận ra”.

Tại Mỹ tính đến tháng 12/2025, Mirai là một trong ba mẫu xe du lịch chạy hydrogen, bên cạnh Honda CR-V e:FCEV và Hyundai Nexo thế hệ mới. Sang đời 2026, Mirai vẫn giữ nguyên mức giá khởi điểm 51.795 USD (khoảng gần 1,37 tỷ đồng), không thay đổi so với đời 2025. Mẫu sedan hạng trung này sử dụng cùng nền tảng khung gầm với Toyota Crown thế hệ 230.

Thay đổi đáng chú ý duy nhất trên bản 2026 là bộ mâm hợp kim nhôm 19 inch màu đen, hoàn thiện kiểu “machine-finish”, được trang bị tiêu chuẩn. Ngoài ra, Toyota đã loại bỏ hai màu sơn trên bản mới, gồm Supersonic Red và Elemental Silver Metallic. Các màu ngoại thất còn lại bao gồm Black, Oxygen White, Heavy Metal và Hydro Blue.

Về hiệu năng, Mirai 2026 không có thay đổi so với đời trước. Xe sử dụng hệ thống pin nhiên liệu PEM (Proton Exchange Membrane), trong đó chất xúc tác nền bạch kim có nhiệm vụ tách electron khỏi nguyên tử hydro, buộc các electron chạy qua mạch điện ngoài để tạo ra dòng điện. Quá trình này cũng sinh ra các ion hydro, sau đó kết hợp với oxy để tạo thành nước – sản phẩm phụ duy nhất của quá trình vận hành.

Mirai được trang bị động cơ điện cầu sau, công suất 182 mã lực và mô-men xoắn 221 lb-ft (300 Nm), con số bị đánh giá là khiêm tốn nếu so với Toyota Camry (225 mã lực). Xe tăng tốc 0–60 mph trong khoảng 9 giây. Hệ thống lưu trữ nhiên liệu gồm 3 bình chứa với tổng lượng hydro nén 5,6 kg, áp suất lên tới 700 bar (hơn 10.100 psi). Theo xếp hạng của EPA, tầm hoạt động tối đa của đạt 402 dặm (647 km) cho mỗi lần nạp đầy.

Toyota Mirai 2026 tại Mỹ chỉ có một phiên bản duy nhất là XLE – tương tự đời 2025. Phiên bản này được đánh giá là đầy đủ tiện nghi, bao gồm ghế trước sưởi bọc SofTex chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, vô-lăng bọc da chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói kèm HomeLink, chìa khóa thông minh và nút khởi động.

Khoang lái được trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh JBL 14 loa, sạc không dây cho điện thoại, đèn chiếu sáng khu vực để chân, kính cửa sổ chống bám nước, bốn cổng USB, hỗ trợ chìa khóa kỹ thuật số và gói Toyota Safety Sense 3.0 tiêu chuẩn.

Mirai sử dụng bộ pin lithium-ion gồm 84 cell, dung lượng tổng 1,24 kWh. Toyota cũng cung cấp chế độ bảo hành dài hạn cho hệ thống FCEV và pin hybrid trong 8–10 năm, cùng gói Extended ToyotaCare miễn phí trong 3 năm hoặc 35.000 dặm.

Một trong những ưu đãi đáng chú ý dành cho Mirai tại Mỹ là gói nhiên liệu hydro miễn phí trị giá 15.000 USD: khách thuê xe được hưởng trong 3 năm, trong khi khách mua xe được hưởng trong 6 năm.

Thực tế thị trường cho thấy Mirai vẫn là mẫu xe cực kỳ kén khách. Từ tháng 1 đến tháng 10/2025, doanh số tại Mỹ chỉ đạt 157 xe, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân chính là xe chỉ được phân phối độc quyền tại bang California.

Dù liên tục thua kém về mặt thương mại, Toyota vẫn duy trì Mirai như một “phòng thí nghiệm di động” cho công nghệ hydrogen, nhằm thu thập dữ liệu về độ bền, độ tin cậy dài hạn và trải nghiệm sử dụng thực tế. Điều này giải thích vì sao Mirai 2026 vẫn xuất hiện trên thị trường, dù chỉ được nâng cấp rất hạn chế.